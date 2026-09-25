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На Київщині дрон рф атакував ліцей, де навчалися близько 1100 дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
На Київщині дрон рф атакував ліцей, де навчалися близько 1100 дітей 01
Фото: наслідки російських атак на Київщині / КМВА / 25.09.2026

Увечері 25 вересня російські війська атакували безпілотником Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі Київської області. У будівлі спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав — дітей на момент удару в закладі вже не було. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На Київщині дрон рф атакував ліцей, де навчалися близько 1100 дітей
Фото: наслідки російських атак на Київщині / КМВА / 25.09.2026

За його даними, вогонь охопив понад 300 квадратних метрів будівлі. На час оприлюднення повідомлення о 21:05 рятувальники працювали на місці та намагалися локалізувати пожежу. Про завершення гасіння в цьому зведенні ще не йшлося.

У ліцеї навчалися близько 1100 дітей. Ткаченко підтвердив, що під час вечірньої атаки учнів у приміщенні не було.

📢 «До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури — б’ють по школах, де навчаються діти», — зазначив очільник ОВА.

Остаточний масштаб пошкоджень закладу, стан навчальних приміщень та подальшу організацію освітнього процесу в оприлюдненому повідомленні не уточнили.

Атаки на цивільні об’єкти Київщини

Удар по ліцею стався на тлі російських атак на цивільну інфраструктуру області протягом дня. Раніше Ткаченко повідомив про два удари по продовольчому складу у Броварському районі, який використовував логістичний партнер мережі McDonald’s.

Склад із холодильними камерами вперше атакували близько третьої години ночі, а повторно — вдень. Після другого удару виникла пожежа, внаслідок якої приміщення з продуктами повністю згоріло. За словами керівника ОВА, об’єкт мав виключно цивільне призначення.

Шостий президент України В.О. Зеленський того самого дня заявив про розширення російських ударів по бізнесу, датацентрах та інтернет-провайдерах. Він наголосив, що такі атаки позначаються на можливостях людей працювати, навчатися й залишатися на зв’язку, та закликав партнерів посилити санкційний тиск на росію.

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