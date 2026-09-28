Удар по багатоповерхівці в Харкові: постраждали 38 людей, серед них 10 дітей

У ніч проти понеділка, 28 вересня, російські війська атакували Харків. У Салтівському районі боєприпас влучив у багатоквартирний житловий будинок. За оновленою інформацією, медична допомога знадобилася 38 людям, серед яких десятеро дітей. У районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків. Оновлені дані про наслідки обстрілу оприлюднив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов:
📢 «За останніми даними, по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них — 10 дітей».
Упродовж ночі та ранку кількість постраждалих неодноразово уточнювали. Початкові повідомлення про дев’ятьох, 16 та 24 постраждалих передували цьому оновленню.
У лікарнях залишаються чоловік і дівчинка
За інформацією очільника області, двоє постраждалих продовжують лікування у стаціонарі. Синєгубов повідомив:
📢 «Наразі в лікарнях перебувають 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка з вибуховими пораненнями. Інші постраждалі отримали травми середнього та легкого ступенів тяжкості».
Він також розповів про родину, яка перебувала безпосередньо у квартирі, куди влучив боєприпас:
📢 «У квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень».
Пошкоджено 18 будинків, вибито понад 1500 вікон
Про пряме влучання в багатоповерхівку вночі повідомив міський голова Ігор Терехов: “За інформацією Ситуаційного центру, у Салтівському районі КАБ влучив у багатоквартирний будинок”.
Спочатку в оперативних зведеннях ішлося про влучання у другий поверх і руйнування двох поверхів. Згодом начальник ОВА оприлюднив уточнення щодо пошкоджень:
📢 «У житловому будинку знищено перекриття між третім і четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибито понад 1500 вікон».
На місці працюють ДСНС, Національна поліція та комунальні служби. До ліквідації наслідків долучилися міжнародні організації. Понад 100 волонтерів допомагають комунальникам закривати вибиті вікна.
Можливість подальшого проживання в пошкодженому будинку ще мають визначити фахівці. Синєгубов наголосив на попередньому характері оцінки:
📢 «За попередніми даними, конструкції будинку не пошкоджені. Водночас маємо провести всі необхідні експертні дослідження, щоб визначити, чи можна буде надалі проживати в ньому».
Отже, остаточний висновок щодо безпечності будівлі залежатиме від результатів обстежень.
Пошукові роботи завершені, ліквідація наслідків триває
Ігор Терехов повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт:
📢 «Пошуково-рятувальні роботи закінчено – під завалами нікого не знайдено. Наші комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу».
Окрім Салтівського району, під нічним ударом опинився Київський район Харкова, де міська влада також повідомляла про пошкодження житлових будинків.
Зранку в Шевченківському районі зафіксували влучання безпілотника в землю. За уточненням Терехова, це був БпЛА «Молнія». На момент повідомлення наслідки цієї атаки ще з’ясовували.
👉 Також нагадаємо, що увечері 27 вересня російські війська вдарили безпілотником по житловому сектору Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє неповнолітніх. У житловому будинку спалахнула пожежа.