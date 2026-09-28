Удар по багатоповерхівці в Харкові: постраждали 38 людей, серед них 10 дітей

У ніч проти понеділка, 28 вересня, російські війська атакували Харків. У Салтівському районі боєприпас влучив у багатоквартирний житловий будинок. За оновленою інформацією, медична допомога знадобилася 38 людям, серед яких десятеро дітей. У районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків. Оновлені дані про наслідки обстрілу оприлюднив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов:

📢 «За останніми даними, по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них — 10 дітей».

Упродовж ночі та ранку кількість постраждалих неодноразово уточнювали. Початкові повідомлення про дев’ятьох, 16 та 24 постраждалих передували цьому оновленню.

У лікарнях залишаються чоловік і дівчинка

За інформацією очільника області, двоє постраждалих продовжують лікування у стаціонарі. Синєгубов повідомив:

📢 «Наразі в лікарнях перебувають 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка з вибуховими пораненнями. Інші постраждалі отримали травми середнього та легкого ступенів тяжкості».

Він також розповів про родину, яка перебувала безпосередньо у квартирі, куди влучив боєприпас:

📢 «У квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень».

Пошкоджено 18 будинків, вибито понад 1500 вікон

Про пряме влучання в багатоповерхівку вночі повідомив міський голова Ігор Терехов: “За інформацією Ситуаційного центру, у Салтівському районі КАБ влучив у багатоквартирний будинок”.

Спочатку в оперативних зведеннях ішлося про влучання у другий поверх і руйнування двох поверхів. Згодом начальник ОВА оприлюднив уточнення щодо пошкоджень:

📢 «У житловому будинку знищено перекриття між третім і четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибито понад 1500 вікон».

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На місці працюють ДСНС, Національна поліція та комунальні служби. До ліквідації наслідків долучилися міжнародні організації. Понад 100 волонтерів допомагають комунальникам закривати вибиті вікна.

Можливість подальшого проживання в пошкодженому будинку ще мають визначити фахівці. Синєгубов наголосив на попередньому характері оцінки:

📢 «За попередніми даними, конструкції будинку не пошкоджені. Водночас маємо провести всі необхідні експертні дослідження, щоб визначити, чи можна буде надалі проживати в ньому».

Отже, остаточний висновок щодо безпечності будівлі залежатиме від результатів обстежень.

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Пошукові роботи завершені, ліквідація наслідків триває

Ігор Терехов повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт:

📢 «Пошуково-рятувальні роботи закінчено – під завалами нікого не знайдено. Наші комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу».

Окрім Салтівського району, під нічним ударом опинився Київський район Харкова, де міська влада також повідомляла про пошкодження житлових будинків.

Зранку в Шевченківському районі зафіксували влучання безпілотника в землю. За уточненням Терехова, це був БпЛА «Молнія». На момент повідомлення наслідки цієї атаки ще з’ясовували.

👉 Також нагадаємо, що увечері 27 вересня російські війська вдарили безпілотником по житловому сектору Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє неповнолітніх. У житловому будинку спалахнула пожежа.