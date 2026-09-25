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Пезешкіан заперечив, що Іран керує діями хуситів

Денис Молотов
Денис Молотов
Пезешкіан заперечив, що Іран керує діями хуситів
Фото ілюстративне / президент Ірану Масуд Пезешкіан

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не дає вказівок єменському руху «Ансар Аллах», відомому як хусити, та не відповідає за його дії. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, яке вийшло 24 вересня.

За твердженням іранського президента, рішення щодо своїх операцій хусити ухвалюють самостійно.

📢 «Хусити самі відповідають за свої дії. Вони не отримують вказівок від нас», — наголосив Пезешкіан.

Водночас він визнав, що Іран підтримує контакти з рухом, але заперечив наявність постійної координації.

📢 «Систематичної взаємодії немає», — заявив президент Ірану.

Пезешкіан пояснив ці контакти тим, що Тегеран спілкується із силами, які, за його словами, чинять опір у регіоні через нав’язані їм обставини.

Під час інтерв’ю він також підтвердив готовність Ірану до угоди зі США щодо завершення війни. При цьому Пезешкіан зазначив, що для Тегерана не принципово, чи буде її укладено до проміжних американських виборів у листопаді, чи після них.

Зв’язки Ірану з хуситами та загрози судноплавству

Заяви Пезешкіана пролунали на тлі звинувачень Тегерана у підтримці хуситів. Зокрема, представник Великої Британії на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що багаторічна іранська підтримка сприяє атакам, які загрожують цивільним, сусіднім державам і морській безпеці. Франція закликала Іран припинити постачання озброєння хуситам.

Протистояння в Ємені триває з 2014 року. Хусити контролюють значні території країни, а їхні атаки створюють загрози для судноплавства в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці. Цей маршрут має важливе значення для міжнародної торгівлі та перевезення енергоресурсів.

👉 Також нагадаємо, що федеральні прокурори США розслідують, чи могла криптовалютна біржа Binance свідомо допускати торговельні операції, які порушують американські санкції проти Ірану.

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