ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Два удари за добу: на Київщині згорів склад, який використовував McDonald’s

Денис Молотов
Денис Молотов
Два удари за добу: на Київщині згорів склад, який використовував McDonald’s
Фото: скриншот із відео в повідомленні голови Київської обласної державної адміністрації / КМВА / 25.09.2026

Окупаційні російські війська 25 вересня двічі атакували продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі Київщини. Об’єкт використовував логістичний партнер американської мережі McDonald’s. Після повторного удару приміщення з продуктами повністю згоріло. Подробиці повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, перша атака сталася близько третьої години ночі. Удень російські війська повторно вдарили по тому самому об’єкту. Після другого влучання спалахнула пожежа, яка знищила складське приміщення з продовольством.

Ткаченко наголосив, що склад мав виключно цивільне призначення: там зберігали продукти, а військових об’єктів не було.

📢 «Жодного військового об’єкта тут не було — на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об’єкту, пов’язаному з американською компанією», — заявив очільник ОВА.

Він розцінив повторну атаку як частину російських ударів по цивільній інфраструктурі, українському та міжнародному бізнесу, від роботи яких залежить повсякденне життя людей.

На місці працюють рятувальники та інші служби, які ліквідовують наслідки атаки. Ткаченко подякував їм за роботу. Відомостей про постраждалих саме на цьому складі, обсяги знищених продуктів і суму збитків у його повідомленні немає.

Зеленський заявив про розширення атак на бізнес і засоби зв’язку

Раніше того самого дня про удари по складу, який використовують для потреб McDonald’s, повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. Він назвав це атакою ударного дрона проти звичайних продуктів.

За словами президента, росія розширює перелік цивільних цілей: під ударами опиняються американський та інший бізнес, датацентри й інтернет-провайдери. Наслідки таких атак позбавляють людей можливості залишатися на зв’язку, навчатися та працювати.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на державу-агресора, поєднуючи санкції з українськими далекобійними можливостями.

📢 «Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це — на конкретні наслідки для росії», — наголосив він.

Увечері президент також повідомив про рішення Ставки, спрямовані на захист і забезпечення безперервної роботи датацентрів та інших критично важливих об’єктів зв’язку. За їх виконання, за словами Зеленського, персонально відповідатимуть урядовці та керівники спецслужб.

Протягом 25 вересня російські війська атакували й Київ. Нічні удари спричинили пожежі в Солом’янському та Подільському районах. Уранці внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку в Печерському районі загинув 14-річний хлопчик, а рятувальники врятували сімох людей.

Удень після удару по офісній будівлі в Солом’янському районі повідомляли про чотирьох загиблих і сімох постраждалих, зокрема дитину. На парковці поруч горіли автомобілі. Увечері в цьому районі зафіксували пошкодження ще однієї п’ятиповерхової офісної будівлі.

За оновленим повідомленням Віталія Кличка о 19:39, загалом у столиці внаслідок атак за добу загинули семеро людей, постраждали 57, серед них — двоє дітей. Це дані щодо Києва; вони не стосуються окремо атаки на склад у Броварському районі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повернення із СЗЧ за новими правилами: куди звертатися і що чекає на військового

ПОДІЇ

Двох працівників російської колонії підозрюють у катуванні українських цивільних

КРИМІНАЛ

Авіаудари по Сумах: семеро поранених, одна людина у тяжкому стані

ВІЙНА

Телескопічні щогли у війську: як розгортають зв’язок і спостереження

ТЕХНОЛОГІЇ

На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, серед поранених — дитина

ВІЙНА

Фейк: В Україні продають «костюм хасида» для маскування від ТЦК

СТОПФЕЙК

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках

ПОДІЇ

Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило “Нову пошту” – наслідки по регіонах

ПОДІЇ

Луганська ОДА та «Людина в біді» обговорили підтримку ветеранів, переселенців і бізнесу

ЛУГАНЩИНА

“Почуйте крик про допомогу” – Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи

ПОДІЇ

Прем’єр Нідерландів закликав захистити МКС і притягнути росію до відповідальності

ПОЛІТИКА

На фронті за добу відбулося 185 бойових зіткнень – Покровський напрямок найгарячіший

ПОДІЇ

Трамп в ООН заявив про можливе швидке завершення війни в Україні

ВАЖЛИВО

США схвалили продаж Україні систем ППО на $2,68 млрд

ПОДІЇ

Українські військові знищили на Покровському напрямку 40 окупантів, ще 14 – поранили – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип