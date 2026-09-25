Два удари за добу: на Київщині згорів склад, який використовував McDonald’s

Окупаційні російські війська 25 вересня двічі атакували продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі Київщини. Об’єкт використовував логістичний партнер американської мережі McDonald’s. Після повторного удару приміщення з продуктами повністю згоріло. Подробиці повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, перша атака сталася близько третьої години ночі. Удень російські війська повторно вдарили по тому самому об’єкту. Після другого влучання спалахнула пожежа, яка знищила складське приміщення з продовольством.

Ткаченко наголосив, що склад мав виключно цивільне призначення: там зберігали продукти, а військових об’єктів не було.

📢 «Жодного військового об’єкта тут не було — на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об’єкту, пов’язаному з американською компанією», — заявив очільник ОВА.

Він розцінив повторну атаку як частину російських ударів по цивільній інфраструктурі, українському та міжнародному бізнесу, від роботи яких залежить повсякденне життя людей.

На місці працюють рятувальники та інші служби, які ліквідовують наслідки атаки. Ткаченко подякував їм за роботу. Відомостей про постраждалих саме на цьому складі, обсяги знищених продуктів і суму збитків у його повідомленні немає.

Зеленський заявив про розширення атак на бізнес і засоби зв’язку

Раніше того самого дня про удари по складу, який використовують для потреб McDonald’s, повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. Він назвав це атакою ударного дрона проти звичайних продуктів.

За словами президента, росія розширює перелік цивільних цілей: під ударами опиняються американський та інший бізнес, датацентри й інтернет-провайдери. Наслідки таких атак позбавляють людей можливості залишатися на зв’язку, навчатися та працювати.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на державу-агресора, поєднуючи санкції з українськими далекобійними можливостями.

📢 «Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це — на конкретні наслідки для росії», — наголосив він.

Увечері президент також повідомив про рішення Ставки, спрямовані на захист і забезпечення безперервної роботи датацентрів та інших критично важливих об’єктів зв’язку. За їх виконання, за словами Зеленського, персонально відповідатимуть урядовці та керівники спецслужб.

Протягом 25 вересня російські війська атакували й Київ. Нічні удари спричинили пожежі в Солом’янському та Подільському районах. Уранці внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку в Печерському районі загинув 14-річний хлопчик, а рятувальники врятували сімох людей.

Удень після удару по офісній будівлі в Солом’янському районі повідомляли про чотирьох загиблих і сімох постраждалих, зокрема дитину. На парковці поруч горіли автомобілі. Увечері в цьому районі зафіксували пошкодження ще однієї п’ятиповерхової офісної будівлі.

За оновленим повідомленням Віталія Кличка о 19:39, загалом у столиці внаслідок атак за добу загинули семеро людей, постраждали 57, серед них — двоє дітей. Це дані щодо Києва; вони не стосуються окремо атаки на склад у Броварському районі.