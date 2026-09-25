У Києві пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя

Унаслідок російської атаки на Київ 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Робота установи тимчасово стала неможливою. Про це повідомили на офіційній сторінці ВРП у Facebook.

📢 «Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя», — зазначили в установі.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Масштаби пошкоджень будівлі та інформацію про постраждалих уточнюють.

Що відомо про наслідки атаки 25 вересня

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 10:50 у столиці було відомо про 14 постраждалих, серед яких — дев’ятирічний хлопчик. Унаслідок ранкового удару російського безпілотника по житловій багатоповерхівці в Печерському районі загинув 14-річний хлопець.

За зведенням Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 25 вересня росія атакувала Україну 295 безпілотниками різних типів. Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 267 дронів.

Влучання зафіксували на 16 локаціях, падіння уламків збитих безпілотників — ще на чотирьох. На момент публікації ранкового зведення атака тривала.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 23 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. За попередніми даними, щонайменше три удари припали на Зарічний район міста.