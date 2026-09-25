ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Києві пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя
Ілюстративне фото з відкритих джерел / будівля Вищої ради правосуддя / Київ

Унаслідок російської атаки на Київ 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Робота установи тимчасово стала неможливою. Про це повідомили на офіційній сторінці ВРП у Facebook.

📢 «Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя», — зазначили в установі.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Масштаби пошкоджень будівлі та інформацію про постраждалих уточнюють.

Що відомо про наслідки атаки 25 вересня

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 10:50 у столиці було відомо про 14 постраждалих, серед яких — дев’ятирічний хлопчик. Унаслідок ранкового удару російського безпілотника по житловій багатоповерхівці в Печерському районі загинув 14-річний хлопець.

За зведенням Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 25 вересня росія атакувала Україну 295 безпілотниками різних типів. Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 267 дронів.

Влучання зафіксували на 16 локаціях, падіння уламків збитих безпілотників — ще на чотирьох. На момент публікації ранкового зведення атака тривала.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 23 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. За попередніми даними, щонайменше три удари припали на Зарічний район міста.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп підписав «пекельні санкції» проти росії

ВАЖЛИВО

Психіатри оцінили стан підозрюваного в нападі на абатство в Польщі

КРИМІНАЛ

Українські військові знищили на Покровському напрямку 40 окупантів, ще 14 – поранили – Генштаб

ВІЙНА

Телескопічні щогли у війську: як розгортають зв’язок і спостереження

ТЕХНОЛОГІЇ

Очільника окупаційної «державтоінспекції» в Новоайдарі засуджено до 14 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

На Київщині пошкоджено 34 об’єкти: наслідки атак рф 22 вересня

ВАЖЛИВО

Луганська ОДА та «Людина в біді» обговорили підтримку ветеранів, переселенців і бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Як країна-окупант провела «вибори» на Луганщині: постфактум

ЕКСКЛЮЗИВ

Дві тисячі — достатньо: у бюджеті на ВПО додали мільярди, а виплати не підвищили

ВПО

Україна залучила $841 млн від Світового банку

ВАЖЛИВО

Атака на Київ 23 вересня: двоє загиблих, 23 постраждалих і перебої з інтернетом

ВАЖЛИВО

Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для Patriot — Зеленський

ВАЖЛИВО

Президент Латвії: Європа не встигає за змінами повітряної війни

ПОЛІТИКА

На Вінниччині російський дрон пошкодив залізничний об’єкт

ВІЙНА

Саудівська Аравія відновила прокачування нафти трубопроводом Схід-Захід — ЗМІ

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип