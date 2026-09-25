Психіатри оцінили стан підозрюваного в нападі на абатство в Польщі

Психічний стан 31-річного громадянина України Ігоря М., якого підозрюють у смертельному нападі на території абатства сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, наразі унеможливлює його допит та оголошення обвинувачень. Експерти виявили в чоловіка гострі поліморфні психотичні розлади.

Про результати обстеження 25 вересня повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич. Її заяву з брифінгу наводить Польська агенція преси PAP.

За висновком психіатрів, у підозрюваного спостерігаються сильне психомоторне збудження, порушення перебігу мислення та відсутність логічного контакту. Через виражені симптоми він поки не може брати участь у процесуальних діях. Чоловік перебуває під наглядом медиків і потребує невідкладного антипсихотичного лікування.

Водночас прокуратура підготувала клопотання про тимчасовий арешт Ігоря М. на три місяці. З огляду на його стан цей запобіжний захід пропонують виконувати в лікарняних умовах. Йдеться саме про звернення прокуратури — рішення щодо арешту має ухвалити суд.

Клопотання передадуть до районного суду в Ярославі, який, за поясненням речниці, матиме 24 години від моменту його надходження для розгляду. Підозрюваному вже призначили захисника за рахунок держави.

Коли стан чоловіка поліпшиться й медичні перешкоди зникнуть, прокурор матиме сім днів, щоб оголосити йому обвинувачення та провести допит.

⚠️ Нинішній висновок психіатрів не визначає, чи був Ігор М. осудним у момент нападу. Прокуратура наголосила, що експерти оцінили його поточний стан. Питання осудності під час події досліджуватимуть окремо в межах розслідування.

Що встановила прокуратура у справі про напад

В офіційному повідомленні прокуратури зазначено, що щодо Ігоря М. вже сформульовано обвинувачення у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Однак особисто оголосити їх підозрюваному й отримати його показання слідчі наразі не можуть.

До процесуальних дій та перекладу документів залучили перекладача з української мови.

Розслідування триває: правоохоронці допитали близько 20 людей, які перебували на території монастирського комплексу, а також співробітників Прикордонної служби, причетних до перевірки Ігоря М. на кордоні. Поліція також встановила людей, які перевозили його від пункту пропуску Корчова в напрямку Ярослава.

Результатів лабораторного дослідження крові підозрюваного ще очікують. Воно має допомогти з’ясувати, чи перебував чоловік під впливом психоактивних речовин.

ℹ️ Напад стався вранці 24 вересня. За даними слідства, чоловік із ножем атакував чотирьох чоловіків та одну жінку. Один із потерпілих — священник — помер у лікарні. На брифінгу 25 вересня речниця прокуратури повідомила, що стан інших потерпілих стабільний і безпосередньої загрози їхньому життю немає.

Слідчі встановили, що події розгорталися в церкві та прилеглій кав’ярні, а ніж підозрюваний узяв із її кухні. Причини його появи в абатстві та мотиви нападу ще з’ясовують.

За інкриміновані діяння чоловікові може загрожувати довічне позбавлення волі.