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Перша зустріч від початку вторгнення: про що Вадефуль говорив із лавровим

Денис Молотов
Денис Молотов
Перша зустріч від початку вторгнення: про що Вадефуль говорив із лавровим
Ілюстративне фото з відкритих джерел /

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 26 вересня провів у Нью-Йорку особисту зустріч із главою мзс рф сергієм лавровим. Німецький дипломат заявив про неприпустимість російських гібридних атак і підтвердив, що Берлін продовжуватиме підтримувати Україну.

Це були перші двосторонні переговори керівників зовнішньополітичних відомств Німеччини та росії від початку повномасштабного вторгнення. Попередня особиста зустріч на цьому рівні відбулася в січні 2022 року, коли тодішня міністерка Анналена Бербок відвідала москву.

Розмова на полях Генеральної асамблеї ООН тривала близько 20 хвилин. Після неї Вадефуль в інтерв’ю програмі Tagesthemen телеканалу ARD розповів, що зустріч організували за сприяння представників інших держав. За його словами, кілька колег повідомили про готовність російської сторони до розмови та закликали скористатися цією можливістю.

Однією з головних тем стала спроба диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле. Вадефуль наголосив, що застосування дрона з вибухівкою означало перетин небезпечної межі. Він заявив лаврову, що Німеччина очікує припинення таких дій і готова реагувати на загрози.

Міністр також підтвердив незмінність німецької підтримки України та закликав росію повернутися до переговорів. Окремо сторони обговорили постачання зерна на світові ринки й ризики нестачі продовольства для залежних від імпорту країн, зокрема Єгипту.

Водночас за оцінкою Вадефуля, позитивного результату переговори не принесли: готовності москви до конструктивного діалогу та завершення війни він не побачив. Сам факт зустрічі міністр не вважає зміною зовнішньополітичного курсу Берліна.

📢 «З друзями не потрібно вести переговори, з противниками потрібно вести переговори», — пояснив він свою позицію.

Як Німеччина відреагувала на спробу диверсії в Лейпцигу

Інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле стався 4 серпня. У виступі на засіданні Ради Безпеки ООН 23 вересня Вадефуль прямо звинуватив росію у спробі підірвати два вантажні літаки за допомогою безпілотника, оснащеного вибухівкою.

Німецький уряд оголосив заходи у відповідь ще 1 вересня. Згідно з офіційною заявою МЗС Німеччини, вони передбачали закриття російського генконсульства у Бонні з 18 вересня та розірвання договору щодо діяльності «російського дому» в Берліні.

Крім того, Берлін оголосив про посилення перевірок під час в’їзду громадян рф, додатковий тиск на російський тіньовий флот і намір запропонувати Євросоюзу нові санкції проти осіб, причетних до гібридних атак.

У німецькому МЗС наголосили, що ці кроки мають ускладнити подальші диверсії в Німеччині та Європі. Цивільна й військова підтримка України, а також зміцнення власної обороноздатності залишаються частиною урядової політики.

Також нагадаємо, що Розвідувальні служби низки країн мають інформацію про наміри росії розширити війну та свою активність на інші держави, а можливо, й на інші регіони світу. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив у вечірньому зверненні 26 вересня.

 

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.
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