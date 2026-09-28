ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей

Рада Європейського Союзу 28 вересня ухвалила два окремі рішення про розширення санкцій. За причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей обмеження запровадили проти 10 фізичних і 17 юридичних осіб. Ще 10 людей потрапили під санкції через переслідування російської опозиційної партії «Яблоко» та її представників.

Таким чином, два рішення загалом охоплюють 20 фізичних і 17 юридичних осіб.

Санкції за депортацію дітей: хто потрапив до списку

Як повідомила Рада ЄС, санкції стосуються учасників систематичної незаконної депортації українських дітей до росії та їхнього примусового переміщення на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться також про причетність до примусової асиміляції дітей, ідеологічної обробки та мілітаризованого виховання.

До переліку внесли московський комітет з туризму, дві російські компанії, які працюють у сфері дитячого відпочинку й туризму, а також дитячі табори та спортивні центри в росії й на окупованих українських територіях.

За оцінкою ЄС, ці структури залучали дітей до програм, спрямованих на витіснення української ідентичності, поширення російської пропаганди та військово-патріотичне виховання.

Окремо під санкції потрапив Міжнародний дитячий табір «Сондовон» у Північній Кореї. У Раді ЄС зазначили, що заклад у координації з російською стороною брав участь у програмах перевезення українських дітей з окупованих територій.

Серед фізичних осіб — керівник Татарстану Рустам Мінніханов. Євросоюз вважає його причетним до сприяння незаконному переміщенню українських дітей до таборів цього регіону.

Обмеження також запровадили проти представників окупаційних адміністрацій, зокрема посадовців у сфері освіти, спорту й туризму, та керівників дитячих закладів.

Окреме рішення — за переслідування «Яблока»

Інший санкційний пакет спрямований проти десяти осіб, відповідальних за репресії щодо партії «Яблоко» та її представників. Про це йдеться в окремому повідомленні Ради ЄС.

До списку внесли трьох суддів Верховного суду рф, представника Генеральної прокуратури та посадовця Центральної виборчої комісії, причетних до заборони участі партії у виборах до Державної думи 2026 року.

У Раді ЄС наголосили, що «Яблоко» було єдиною російською партією, яка відкрито виступала проти війни росії проти України.

Санкції також застосували до судді Вікторії Малямової, яка засудила опозиційного політика Лева Шлосберга до 11 років і одного місяця позбавлення волі за звинуваченнями в дискредитації російської армії та поширенні нібито неправдивої інформації про війну.

До переліку внесли й прокурорку Анну Горячову. Водночас офіційний санкційний документ уточнює: вона вимагала для Шлосберга 12 років і одного місяця ув’язнення — на рік більше, ніж призначив суд.

Серед інших підсанкційних осіб — представники судової системи та прокуратури, причетні до переслідування Максима Круглова й Миколи Рибакова, які також представляють «Яблоко».

Які обмеження передбачають санкції

Активи внесених до списків осіб та організацій у межах юрисдикції ЄС підлягають заморожуванню. Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти або економічні ресурси. Для фізичних осіб також передбачена заборона на в’їзд до країн ЄС і транзит через їхню територію.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон H.R. 5334, який розширює санкційні механізми щодо росії. Підписання підтвердив Білий дім. Серед визначених текстом документа підстав для обмежень — причетність до серйозних порушень прав українців, зокрема примусового переміщення та депортації дітей.