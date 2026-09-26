Допомога Україні на $400 млн від США: контракти без ракет Patriot

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує до 30 вересня законтрактувати всі 400 млн доларів, схвалені Конгресом для військової допомоги Україні за програмою USAI. Перші постачання вже розпочалися, однак ракети для систем протиповітряної оборони «Patriot» до цього пакета не входять. Про це 25 вересня повідомило Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із планами адміністрації.

За їхніми даними, станом на початок тижня американська сторона оформила юридично зобов’язувальні домовленості щодо використання 307 млн доларів. Решту 93 млн доларів планують законтрактувати до завершення фінансового року у США — 30 вересня.

Дотримання цього строку має зберегти можливість використати фінансування. Водночас оформлення контрактів не означає, що всю суму вже витратили або що Україна отримала все передбачене озброєння: оплата й виконання замовлень можуть відбуватися пізніше.

Пентагон, який відповідає за реалізацію USAI, відмовився коментувати інформацію агентства.

Що отримає Україна та скільки триватимуть постачання

За даними джерел Reuters, перші постачання за цим фінансуванням розпочалися у вересні. Допомога передбачає наступальне озброєння та обладнання, зокрема запасні частини для бронетехніки. Решту замовлень очікують виконати до жовтня 2029 року — вже після завершення нинішнього президентського терміну Трампа у січні того ж року.

ℹ️ Програма USAI, або Ініціатива сприяння безпеці України, передбачає закупівлю необхідного озброєння та обладнання у виробників. Такий механізм описаний в офіційному звіті генерального інспектора Міністерства оборони США. Він охоплює також навчання, матеріально-технічне забезпечення та інші послуги для українських сил оборони.

Тривалі строки реалізації допомоги викликали критику в Конгресі. Зокрема, 22 вересня конгресмен Стені Гоєр закликав Пентагон прискорити постачання Україні. Він наголосив, що кошти були виділені понад сім місяців тому, а українські посадовці під час зустрічей з американською делегацією називали отримання цієї допомоги одним із пріоритетів.

Водночас один зі співрозмовників Reuters уточнив, що ракет-перехоплювачів «Patriot» у пакеті немає. Україна потребує їх на тлі російських атак балістичними ракетами та безпілотниками.

Окремо Київ і Вашингтон обговорюють можливість виробництва ракет для «Patriot» в Україні. Шостий президент України В.О. Зеленський 25 вересня повідомив про конкретні домовленості щодо відповідних ліцензій. За його словами, під час останньої зустрічі Трамп підтвердив, що ухвалив рішення про їх надання Україні. Строків запуску виробництва та переліку модифікацій ракет у цьому повідомленні не наведено.