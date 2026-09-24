До 3 млн грн на житло для ВПО з Луганщини: кому погасять 99,99% кредиту

Луганська ОВА запустила новий етап житлової програми для переселенців. Умови цього разу справді незвичайні: окремим категоріям ВПО з обласного бюджету можуть погасити 99,99% основної суми кредиту на квартиру або будинок — до 3 млн грн. Для решти учасників компенсація становитиме 50%.

На перший погляд, це майже безплатне житло. Але 99,99% стосуються лише основної суми кредиту. Відсотки, страхування, оформлення та частину вартості квартири за певних умов доведеться оплачувати самому. Та й максимальна компенсація доступна далеко не всім переселенцям з Луганщини.

Ми розібрали нову редакцію Порядку, затверджену розпорядженням Луганської ОВА №452 від 16 вересня, і з’ясували, хто може претендувати на житло, скільки доведеться заплатити самому і які обмеження має програма.

Кому погасять 99,99%

Програма передбачає п’ять категорій учасників. Майже повне погашення основної суми кредиту отримають перші чотири. Це звільнені з російського полону ВПО; батьки, зокрема одинокі, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років; визначені законом ветерани війни з-поміж учасників бойових дій; ВПО віком від 60 років.

Для багатодітних батьків, ветеранів і людей 60+ є додаткова умова: на момент подання заяви вони мають бути зареєстровані в одній із громад Луганського, Алчевського, Довжанського або Ровеньківського районів Луганщини. Для звільнених із полону такої прив’язки до цих чотирьох районів у Порядку немає. Для цих категорій область погашає 99,99% основної суми кредиту, але не більше 3 млн грн.

П’ята категорія — інші ВПО, зареєстровані в громадах тих самих чотирьох районів. Для них бюджет погашає 50% основної суми кредиту.

Чому тільки чотири райони

Обласна програма охоплює не всю Луганщину. Причину Олексій Харченко пояснював ще під час запуску її попереднього етапу в листопаді 2025 року. За його словами, її спрямували на мешканців територій, де немає військових адміністрацій населених пунктів, які могли б фінансувати аналогічні місцеві програми. Там, де такі адміністрації працюють, житлові програми запускають окремо.

Наприклад, для ВПО із Сіверськодонецької громади віком від 60 років уже діє власна програма: кредит до 3 млн грн, 3% річних, без обов’язкового першого внеску та з погашенням 99,99% основної суми коштом бюджету громади.

Схожу програму цього року запустила Лисичанська громада. Там максимальний кредит менший — до 2 млн грн, але для переселенців віком 60+ також передбачено погашення 99,99% основної суми, а для інших учасників — 50%.

Отже, відсутність Сіверськодонецького, Старобільського, Сватівського та Щастинського районів в обласному переліку не означає, що всі їхні мешканці залишаються без житлової підтримки. Але єдиних умов для ВПО з усієї Луганщини немає: вони залежать від того, де людина була зареєстрована і чи запустила відповідну програму її громада.

Що означають 99,99% на практиці

Максимальне покриття кредиту за обласною програмою — 3 млн грн. Для категорій, яким компенсують 99,99% основної суми кредиту, бюджет може погасити до 2 999 700 грн. Самому позичальнику з тіла такого кредиту залишиться сплатити 300 грн. Але це не означає, що всі витрати на придбання квартири обмежаться цими 300 грн.

Компенсація за програмою покриває лише основну суму кредиту — інші витрати, пов’язані з кредитом та оформленням житла, позичальник сплачує самостійно.

Кредит надається під 3% річних.

Позичальник сплачує одноразову комісію Держмолодьжитлу за укладення кредитного договору — одну мінімальну зарплату, або 8 647 грн у 2026 році.

Окремо потрібно оплачувати оцінку нерухомості, оформлення права власності, нотаріальне посвідчення іпотеки та її державну реєстрацію. Залежно від оцінювача й тарифів нотаріуса ці витрати можуть становити ще приблизно 10–20 тис. грн.

На час дії кредитних зобов’язань житло має бути застраховане як предмет іпотеки. Порядок передбачає і страхування життя позичальника від нещасних випадків. У матеріалах Держмолодьжитла за іншими програмами житлового кредитування зазначений страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки на рік. Страхування від нещасних випадків — 0,2% від залишку кредитних зобов’язань на рік, однак ця вимога не поширюється на ВПО віком від 60 років. Для житла та кредиту на 2,5 млн грн це орієнтовно до 10 тис. грн за перший рік. Надалі сума може зменшуватися разом із залишком кредиту. Конкретна вартість залежатиме від умов договору зі страховою компанією.

Окремою статтею витрат може стати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування — 1% від вартості придбаного житла. Наприклад, для квартири за 2,5 млн грн це ще 25 тис. грн. Від сплати збору звільняються, зокрема, ті, хто купує житло вперше або перебуває на квартирному обліку, але право на звільнення потрібно підтвердити документами.

Наприклад, ВПО віком від 60 років купує квартиру за 2,5 млн грн і отримує компенсацію 99,99% основної суми кредиту. Якщо квартира повністю вкладається в розраховану для нього суму кредиту і доплачувати різницю за площу чи вартість житла не потрібно, з власних коштів все одно доведеться сплатити:

250 грн — непокриті 0,01% основної суми кредиту;

— непокриті 0,01% основної суми кредиту; 8 647 грн — одноразову комісію Держмолодьжитла;

— одноразову комісію Держмолодьжитла; орієнтовно 10–20 тис. грн — оцінку нерухомості, нотаріальне та реєстраційне оформлення;

— оцінку нерухомості, нотаріальне та реєстраційне оформлення; орієнтовно 5 тис. грн за перший рік — страхування квартири, якщо орієнтуватися на тариф 0,2% від її вартості, який Держмолодьжитло наводить для інших програм;

— страхування квартири, якщо орієнтуватися на тариф 0,2% від її вартості, який Держмолодьжитло наводить для інших програм; 25 тис. грн — 1% пенсійного збору, якщо людина не має права на звільнення від його сплати.

Таким чином, навіть за компенсації 99,99% основної суми кредиту на квартиру вартістю 2,5 млн грн на старті може знадобитися приблизно 49–59 тис. грн власних коштів. І це без урахування 3% річних за кредитом та можливої доплати, якщо фактична вартість квартири перевищить розраховану для позичальника суму кредиту.

Три мільйони дадуть не автоматично

3 млн грн — це верхня межа, а не гарантована сума для кожного переможця. Розмір кредиту залежить від кількості членів сім’ї, нормативної площі та граничної вартості квадратного метра. Для однієї людини або сім’ї з двох осіб норматив становить 52,5 кв. м, на кожного наступного члена сім’ї додається ще 21 кв. м.

Є ще одне обмеження: програма не профінансує будь-яку ціну, яку продавець попросить за квартиру. Для кожного регіону встановлена розрахункова вартість квадратного метра, а у великих містах її збільшують на визначений коефіцієнт. Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова він становить 1,75, для обласних центрів та інших визначених великих міст — 1,5, для міст із населенням від 100 до 300 тисяч — 1,25. Для населених пунктів, розташованих у 15-кілометровій зоні від меж Києва й обласних центрів, — 1,5. В інших населених пунктах беруть базовий показник для відповідної області.

Чинні показники опосередкованої вартості будівництва Міністерство розвитку громад та територій затвердило станом на 1 липня 2026 року. Середній показник по Україні становить 27 211 грн за квадратний метр, але для конкретного кредиту беруть показник відповідної області та, де це передбачено Порядком, застосовують коефіцієнт для міста.

Тому навіть якщо квартира коштує менш як 3 млн грн, це ще не означає, що всю її вартість дозволять включити до кредиту. Якщо житло дорожче за розраховану для конкретної сім’ї суму або перевищує норматив за площею, різницю доведеться доплатити власними грошима.

А першого внеску немає?

Для чотирьох пільгових категорій звичного мінімального внеску у 6% справді немає. Власним коштом вони покривають різницю між вартістю обраного житла та сумою кредиту, якщо вона виникає.

Для п’ятої, загальної категорії ВПО, мінімальний власний внесок залишається — не менше 6% вартості житла. Крім того, власним коштом оплачується вартість понад установлені програмою нормативи.

Різниця між двома групами тому суттєва: для пільгових категорій область бере на себе майже все тіло кредиту без стандартного першого внеску, для решти — половину.

Квартира в окупації не позбавляє права на програму

Для переселенців це принципове питання. За загальним правилом кандидат та члени його сім’ї не повинні мати іншої житлової нерухомості. Але житло на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій не враховується.

Тобто власна квартира, яка залишилася в окупованому Луганську, Алчевську чи іншому населеному пункті, не закриває людині шлях до програми. Не є автоматичною перешкодою й попередня бюджетна допомога на житло, якщо придбана за неї нерухомість тепер знаходиться на окупованій території або території активних бойових дій.

Але кандидат та члени його сім’ї протягом останніх 60 місяців не повинні були відчужувати житлову нерухомість.

Для людей 60+ прибрали вікове обмеження

Звичайний кредит за програмою видають максимум на десять років, але він має бути погашений до того, як позичальнику виповниться 65 років. Для категорії 60+ така вимога зробила б програму майже безглуздою: наприклад, 64-річній людині кредит довелося б оформлювати фактично на рік.

Тому для звільнених із полону та ВПО віком 60+ зробили виняток — вимога погасити кредит до досягнення 65 років на них не поширюється. Для старших переселенців це одна з найважливіших змін.

Платоспроможність усе одно перевірять

Навіть при компенсації 99,99% Держмолодьжитло перевірятиме доходи позичальника. Після щомісячного платежу за кредитом та обов’язкових платежів у сім’ї має залишатися не менше загального прожиткового мінімуму на кожного її члена.

Є й верхня межа: середньомісячний дохід на одну людину не повинен перевищувати десятикратний розмір середньої зарплати в Україні.

Якщо власного доходу недостатньо, можна залучити поручителя. Під час оцінки платоспроможності до доходу сім’ї можуть додати половину його середньомісячного доходу.

Саме тут може виникнути проблема для людей старше 60 років. Держава пропонує їм максимальну компенсацію, але вимога підтвердити платоспроможність залишається. Поручительство частково розв’язує це питання, проте самотньому пенсіонеру знайти поручителя з достатнім офіційним доходом може бути непросто.

Хто отримає житло першим

Кандидатів розділять на п’ять реєстрів. Перший — звільнені з полону. Другий — багатодітні батьки. Третій — ветерани. Четвертий — ВПО 60+. П’ятий — решта ВПО, які відповідають умовам програми.

Для перших двох категорій — звільнених із полону та багатодітних батьків — жеребкування не проводять. Кандидатів, які відповідають вимогам програми, визнають переможцями в порядку черговості в реєстрі, де фіксуються дата і час надходження заяви.

Серед ветеранів, людей 60+ та інших ВПО за нестачі коштів переможців визначатимуть за допомогою генератора випадкових чисел. Процедуру мають транслювати наживо на YouTube-каналі Держмолодьжитла за участю представників ЛОВА.

Важлива й послідовність. Кількість переможців у наступних реєстрах залежатиме від грошей, які залишаться після попередніх категорій. Для п’ятої категорії кількість кредитів визначать уже після формування реєстрів №1–4.

Отже, загальна категорія ВПО фактично отримує доступ до того фінансового ресурсу, який залишиться після чотирьох пріоритетних груп.

Скільки грошей на це є

Програма працює не перший рік. За даними ЛОВА, за попереднім етапом житло придбали 176 родин з Луганщини, а на житлове кредитування у 2025–2026 роках передбачалося загалом 850 млн грн обласного бюджету.

Під час пресконференції 24 вересня голова ЛОВА Олексій Харченко розповів про умови програми та плани житлового кредитування ВПО. За його словами, планується укласти 116 кредитних договорів, зокрема по 20 — з ветеранами війни та ВПО віком від 60 років. На надання кредитів наразі передбачено 350 млн грн.

Де можна купити квартиру

У заяві кандидат зазначає населений пункт чи область, де планує придбати нерухомість. Не можна купувати її на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях активних чи можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення відповідного статусу.

Придбати можна квартиру в багатоквартирному будинку або окремий житловий будинок. Об’єкт людина шукає самостійно.

Після купівлі житло стає власністю позичальника, але передається в іпотеку як забезпечення кредиту.

Після перемоги — лише 20 днів

Це одна з найбільш незручних умов програми: після повідомлення про перемогу людина має не пізніше ніж за 20 днів подати Держмолодьжитлу повний пакет документів для отримання кредиту.

Серед іншого потрібні документи про доходи, відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність житла у кандидата та членів його сім’ї, а також попередній договір купівлі-продажу обраного житла.

Тобто за цей час потрібно не просто зібрати кілька довідок. Переселенцю необхідно знайти квартиру або будинок, домовитися з продавцем, перевірити нерухомість, погодити ціну й укласти попередній договір.

Для людини, яка живе в іншому регіоні або ще не визначилася з місцем купівлі, 20 днів — доволі жорсткий строк. Його пропуск може стати підставою для відмови у кредиті.

Податися потрібно до 2 жовтня

Приймання заяв розпочався 23 вересня о 10:00 і триватиме до 2 жовтня 2026 року, 15:45. ЛОВА приймає документи виключно електронною поштою на адресу zhytlo@loga.gov.ua.

Заяву, анкету та згоду на обробку персональних даних необхідно кожну окремо підписати КЕП (ред.: кваліфікований електронний підпис). Інші документи подаються сканами або фотографіями. На копіях має бути напис «Згідно з оригіналом», особистий підпис, ім’я та прізвище кандидата і дата засвідчення.

Якщо документів бракує, ЛОВА має повідомити про недоліки електронною поштою. Виправити їх і подати пакет повторно можна лише до завершення приймання.

Тому відкладати заявку на останній день ризиковано: якщо в документах знайдуть помилку вже наприкінці приймання заяв, часу виправити її може не залишитися.

Одна сім’я подає одну заявку. Якщо окремо подадуться чоловік і дружина, розглядатимуть ту заяву, яка надійшла першою. Людині, яка одночасно відповідає кільком пільговим категоріям, також доведеться обрати одну.

Що маємо в підсумку

Після вересневих змін програма стала значно вигіднішою для чотирьох груп переселенців. Найпомітніша зміна — поява серед них ВПО віком від 60 років. Для людей, чиє житло залишилося в окупації і які навряд чи можуть самостійно накопичити кілька мільйонів на нову квартиру, це реальна можливість придбати власне житло.

Та перед поданням заявки варто рахувати не тільки обіцяні 99,99%. Треба врахувати 3% річних, комісію Держмолодьжитла, оцінку нерухомості, нотаріальні та реєстраційні витрати, страхування, а за потреби — власну доплату за квартиру.

І головне — варто заздалегідь визначитися, де саме купувати житло, прорахувати граничну вартість квадратного метра для цього населеного пункту та оцінити місцевий ринок. Адже максимальні 3 млн грн не надають автоматично. Сума кредиту залежить від нормативної площі, встановленої вартості квадратного метра та відповідного коефіцієнта. Тому може виявитися, що за розрахунком програма дозволяє профінансувати, наприклад, лише 2 млн грн, хоча обрана квартира коштує 3 млн. Різницю доведеться сплатити власними коштами.

Для решти ВПО умови значно жорсткіші: 50% основної суми кредиту залишаються на позичальнику, потрібен внесок щонайменше 6%, а сама ця категорія отримує доступ до коштів після чотирьох пріоритетних груп.

Але до всіх цих розрахунків більшість ВПО, які зможуть взяти участь у програмі, спочатку мають пройти головний етап: для одних матиме значення черговість подання заяв, для інших — результат випадкового відбору. І, з огляду на обмежене фінансування, отримати кредит зможуть далеко не всі. Решта й надалі чекатиме нових можливостей, віддаючи тим часом значну частину сімейного бюджету за оренду житла.