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Axios повідомив про можливе послаблення санкцій проти Ірану, Трамп заперечує

Денис Молотов
Денис Молотов
Axios повідомив про можливе послаблення санкцій проти Ірану, Трамп заперечує
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп

Американські посадовці заявили про готовність президента США Дональда Трампа послабити санкції проти Ірану та розморозити іранські кошти в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо ядерної програми. Про це 28 вересня повідомив Axios. Однак пізніше того ж дня Трамп публічно заперечив, що робив таку пропозицію.

У дописі в Truth Social президент США назвав повідомлення видання неправдивим і зажадав його відкликати.

📢 «Це неправда. Я їм НІЧОГО не пропонував!», — написав Трамп.

Таким чином, інформація про можливі санкційні послаблення залишається повідомленням із посиланням на неназваних американських посадовців, якому суперечить публічна заява самого президента.

Що обговорюють США та Іран через посередників

За даними Axios, представники Катару та Пакистану 28 вересня обговорювали в Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі катарську пропозицію щодо врегулювання конфлікту. Зустріч катарських посередників з американськими посадовцями планували на вечір 28 вересня або на 29 вересня.

Дипломатичні контакти продовжилися після того, як Трамп відкинув останній іранський план. Водночас між сторонами зберігаються розбіжності щодо змісту домовленостей і порядку їх виконання.

Тегеран прагне насамперед обговорити ситуацію в Ормузькій протоці та припинення американської морської блокади. Вашингтон наполягає на конкретних поступках щодо ядерної програми.

Американський посадовець, обізнаний із перебігом непрямих переговорів, назвав їх «позитивними та конструктивними». За його словами, Іран продемонстрував готовність до гнучкості в ядерних питаннях, однак без їхнього врегулювання угоди не буде.

📢 «Сторони досі розходяться щодо строків виконання зобов’язань і того, хто і які кроки робить першим», — пояснив посадовець.

Чому попередні домовленості залишаються перешкодою

Співрозмовник Axios стверджує, що блокада та санкції поступово послаблюють позиції Ірану, тоді як переговорні можливості США посилюються. Саме так американська сторона пояснює свою готовність продовжувати тиск на Тегеран.

Водночас за словами посадовця, у Білому домі скептично ставляться до іранських обіцянок. Він звинуватив Тегеран у порушенні попереднього меморандуму через обстріли комерційних суден в Ормузькій протоці в липні.

Тоді МЗС Катару офіційно засудило атаки на торговельні судна, наголосивши, що такі дії підривають довіру та загрожують міжнародній морській безпеці. Доха також закликала сторони виконувати положення меморандуму.

Попри відхилення іранської пропозиції, 27 вересня Трамп заявив в інтерв’ю Axios, що очікує продовження переговорів протягом тижня.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що американський президент допускає поновлення бомбардувань Ірану після проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

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