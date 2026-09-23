У Мінвідновлення проводять слідчі дії: директора департаменту планують відсторонити

У середу, 23 вересня, правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Вони стосуються директора Департаменту політики відновлення та обставин його діяльності на попередньому місці роботи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. За інформацією відомства, справа пов’язана з можливим отриманням неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання.

📢 «Сьогодні зранку в офісі Міністерства проходять слідчі дії, не повʼязані з роботою відомства. Вони стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що обставини, які перевіряють правоохоронці, не стосуються роботи посадовця у відомстві. Він очолив департамент у квітні 2026 року.

Посадовця планують відсторонити, у міністерстві триває аудит

Рішення про відсторонення директора департаменту від виконання посадових обов’язків у Мінвідновлення анонсували на 23 вересня. Подальші кадрові рішення обіцяють ухвалювати відповідно до законодавства, враховуючи результати розслідування та перевірки.

Відомство повідомило, що співпрацює з правоохоронними органами: передає всю необхідну інформацію та сприяє проведенню слідчих дій. Одночасно в міністерстві проводять внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди.

Нагадаємо

Окремо напередодні поліція Києва повідомила про підозру колишньому виконувачу обов’язків голови правління одного з комерційних банків. За версією слідства, він організував незаконне відчуження п’яти приміщень фінансової установи загальною вартістю понад 20,2 млн грн. Для переоформлення нерухомості, як стверджують правоохоронці, використали підроблений протокол засідання правління банку.

Ще одне розслідування стосується виплат за програмою єВідновлення на Київщині. За даними Національної поліції, учасники схеми оформлювали компенсації за будинки, які фактично не були знищені внаслідок бойових дій. Оцінені слідством збитки державі становлять майже 25 млн грн, про підозру повідомили 14 особам.

👉 Також повідомлялось, що мешканцю Луганська заочно повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. За даними Служби безпеки України, він забезпечує роботу захопленої залізничної інфраструктури області для потреб російських військ, зокрема сприяє підвезенню техніки та пального до фронту.