Пакистан готовий організувати переговори США та Ірану

Пакистан готовий організувати переговори США та Ірану
Фото: зустріч очільників МЗС Єгипту, Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини

У Пакистані заявили про готовність виступити посередником у переговорах між США та Іраном, які можуть відбутися вже найближчими днями в Ісламабаді. Про це повідомив глава МЗС Пакистану Ісхак Дар, передає CNN.

Заяву було зроблено за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту в пакистанській столиці – Ісламабаді. Подія була присвячена деескалації та припиненню війни на Близькому Сході.

За даними джерел CNN, представники адміністрації Дональда Трампа вже працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення шляхів завершення війни. Не виключено, що зустріч усе ж може відбутись.

📢 «Пакистан буде радий прийняти у себе і посприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного і міцного врегулювання триваючого конфлікту», — заявив Ісхак Дар.

Він зазначив, що поінформував колег із Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту про перспективи перемовин, і ті висловили «повну підтримку» ініціативі.

За словами міністра, США та Іран також висловили підтримку та довіру зусиллям Пакистану щодо організації переговорів.

Окрім цього, Дар провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, які також вітають цю ініціативу.

📌 Раніше Ісхак Дар підтвердив участь Пакистану в опосередкованих переговорах між США та Іраном.

  • Також нагадаємо, що міністри фінансів та енергетики країн G7 (Великої сімки) у понеділок, 30 березня, проведуть екстрене засідання. Планується обговорити способи обмеження економічних наслідків війни США та Ізраїлю з Іраном.
