Міністри G7 проведуть екстрене засідання через нафтову кризу

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міністри фінансів та енергетики країн G7 (Великої сімки) у понеділок, 30 березня, проведуть екстрене засідання, щоб обговорити способи обмеження економічних наслідків війни США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, учасники зустрічі розглянуть можливість випуску стратегічних запасів нафти або навіть запровадження верхньої межі цін на неї.

За словами дипломатів, до онлайн-засідання приєднаються також керівники центральних банків. Вони разом із міністрами фінансів та енергетики обговорять різні сценарії реагування на кризу.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр зазначив, що вперше за останні 50 років ця група міністрів збереться разом із представниками центральних банків.

Попередні зустрічі G7 проходили без узгоджених рішень, і наразі не відомо, чи завершиться нинішнє засідання спільною заявою.

📌 Раніше повідомлялося, що країни G7 готові розглянути можливість миротворчої місії в Ормузькій протоці. Але це стане можливим лише після завершення протистояння між США, Ізраїлем та Іраном.

👉 Також нагадаємо, що перший великий десантний корабель США прибув до регіону Близького Сходу з понад 3 тисячами військових на борту.

