Ордери на арешт путіна залишаться чинними – МКС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) зобов’язаний дотримуватися Римського статуту і не відмовиться від чинних ордерів на арешт президента рф володимира путіна та ще п’ятьох російських громадян. Навіть, якщо у межах потенційних “мирних переговорів” щодо України під егідою США буде ухвалена загальна амністія. Про це повідомляє euronews.

Як зазначає видання, заступниці прокурора МКС Нажат Шамім Хан із Фіджі та Мам Мандіай Ніанг із Сенегалу підкреслили, що ордери залишаються в силі за будь-яких політичних сценаріїв. Головний прокурор Карім Хан у травні тимчасово відсторонився від виконання обов’язків на час розслідування звинувачень проти нього. Однак, це не впливає на юридичний статус виданих ордерів.

Представниці прокуратури наголосили, що припинити дію ордерів може лише рішення Ради Безпеки ООН.

📢 «Якщо буде укладено мирну угоду, в результаті якої Рада Безпеки попросить нас відкласти розслідування, то це буде питання політичного процесу в межах Ради Безпеки. Але що стосується нас, у кінцевому результаті це не завадить здійсненню правосуддя», — пояснили вони.

Мам Мандіай Ніанг уточнила, що МКС зобов’язаний діяти виключно в межах Римського статуту, «який не надає значення деяким з цих політичних домовленостей» поза міжнародно-правовою площиною.

Раніше початковий “мирний план” США, що складався з 28 пунктів, передбачав, що «усі сторони, залучені до конфлікту», повинні отримати «повну амністію за дії під час війни». Проте прокурори наголосили: ця ініціатива не впливає на юридичні механізми МКС.

Ордери на арешт путіна та п’ятьох представників російського керівництва були видані у 2023 році. Їх обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів після початку повномасштабної агресії росії проти України у 2022 році.

Однією з ключових підстав для ордерів стало незаконне вивезення українських дітей з окупованих регіонів до рф. За офіційними даними, з 2022 року було депортовано понад 19,5 тисячі дітей, з яких Україні вдалося повернути лише 1605. Саме ці дії стали підставою для ордерів на арешт путіна та російської уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової.