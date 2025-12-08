Понеділок, 8 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Ордери на арешт путіна залишаться чинними – МКС

Денис Молотов
Ордери на арешт путіна залишаться чинними – МКС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) зобов’язаний дотримуватися Римського статуту і не відмовиться від чинних ордерів на арешт президента рф володимира путіна та ще п’ятьох російських громадян. Навіть, якщо у межах потенційних “мирних переговорів” щодо України під егідою США буде ухвалена загальна амністія. Про це повідомляє euronews.

Як зазначає видання, заступниці прокурора МКС Нажат Шамім Хан із Фіджі та Мам Мандіай Ніанг із Сенегалу підкреслили, що ордери залишаються в силі за будь-яких політичних сценаріїв. Головний прокурор Карім Хан у травні тимчасово відсторонився від виконання обов’язків на час розслідування звинувачень проти нього. Однак, це не впливає на юридичний статус виданих ордерів.

Представниці прокуратури наголосили, що припинити дію ордерів може лише рішення Ради Безпеки ООН.

📢 «Якщо буде укладено мирну угоду, в результаті якої Рада Безпеки попросить нас відкласти розслідування, то це буде питання політичного процесу в межах Ради Безпеки. Але що стосується нас, у кінцевому результаті це не завадить здійсненню правосуддя», — пояснили вони.

Мам Мандіай Ніанг уточнила, що МКС зобов’язаний діяти виключно в межах Римського статуту, «який не надає значення деяким з цих політичних домовленостей» поза міжнародно-правовою площиною.

Раніше початковий “мирний план” США, що складався з 28 пунктів, передбачав, що «усі сторони, залучені до конфлікту», повинні отримати «повну амністію за дії під час війни». Проте прокурори наголосили: ця ініціатива не впливає на юридичні механізми МКС.

Ордери на арешт путіна та п’ятьох представників російського керівництва були видані у 2023 році. Їх обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів після початку повномасштабної агресії росії проти України у 2022 році.

Однією з ключових підстав для ордерів стало незаконне вивезення українських дітей з окупованих регіонів до рф. За офіційними даними, з 2022 року було депортовано понад 19,5 тисячі дітей, з яких Україні вдалося повернути лише 1605. Саме ці дії стали підставою для ордерів на арешт путіна та російської уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Львові зарізали працівника ТЦК

ВАЖЛИВО

Як смак кави формує репутацію закладу: що варто знати власникам HoReCa

СУСПІЛЬСТВО

Україна відзначає День Збройних сил

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Сергій Карпеченко очолив Рубіжанську МВА після звільнення Юрченка

ЛУГАНЩИНА

Угорщина заблокувала «план Б» допомоги Україні

ПОЛІТИКА

Європа може вдатися до збиття російських повітряних цілей – Павел

ПОЛІТИКА

Австралія та Нова Зеландія виділяють Україні понад $70 млн допомоги

ПОЛІТИКА

Атака рф на Дніпропетровську область: загинула 12-річна дитина

ВІЙНА

8 млрд фунтів російських активів у Британії можуть передати Україні — The Times

ВАЖЛИВО

Літак рф скинув авіабомбу на електропідстанцію в Бєлгороді

ПОДІЇ

На Покровському напрямку відбили вже 32 атаки, загалом на фронті стався 131 бій – Генштаб

ВІЙНА

Понад 40 порушень з боку ТЦК та СП зафіксували адвокати з 2022 року – звіт НААУ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Прем’єр Польщі нагадав США: Європа — партнер, а не ворог

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ