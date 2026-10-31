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На росії арештували командира військово-морської бази

Командира ленінградської військово-морської бази олексія суглобова та підполковника олексія іонова відправили під варту. За версією слідства, офіцери отримували гроші за комерційне використання військової території.

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії арештували командира військово-морської бази
Ілюстративне фото з відкритих джерел / на росії / соцмережі / 31.10.2026

У санкт-петербурзі 224-й гарнізонний військовий суд узяв під варту командира ленінградської військово-морської бази балтійського флоту рф, капітана першого рангу олексія суглобова. Разом із ним заарештували підполковника олексія іонова, який очолює морську інженерну службу федеральної казенної установи міноборони рф у ломоносові.

Про це 30 жовтня повідомило видання «фонтанка». За його інформацією, суд обрав обом офіцерам запобіжний захід ще 23 жовтня – тримання під вартою строком на два місяці.

Суглобова затримали 21 жовтня на одній із вулиць кронштадта. Як стверджує видання, силовики зафіксували отримання ним 1,5 млн рублів хабаря. Іонова також затримали в межах розслідування.

Обом військовим висунули обвинувачення за частиною 6 статті 290 кримінального кодексу рф – одержання хабаря в особливо великому розмірі. Справу розслідують військові слідчі ленінградського військового округу.

Видобуток піску та звалище на військовій території

За версією слідства, суглобов та іонов із кінця 2025 року систематично отримували гроші від підприємців. Натомість вони нібито забезпечували бізнесу загальне покровительство та незаконно передавали територію військово-морської бази в комерційне користування.

Зокрема, підприємці видобували пісок і щебінь у військовому містечку ломоносова. Після видобутку на цих ділянках залишалися котловани, які згодом заповнювали будівельним сміттям.

За даними «фонтанки», такі обставини зафіксовані в матеріалах обстеження територій, долучених до справи. Слідство вважає, що використання котлованів як звалища дозволяло будівельним компаніям заощаджувати на утилізації відходів.

Обвинувачення охоплює кілька епізодів отримання хабарів на мільйони рублів. У разі доведення вини офіцерам загрожує до 15 років позбавлення волі, зазначає The Moscow Times.

У квітні 2023 року суглобов обіймав посаду начальника штабу ленінградської військово-морської бази, а наприкінці 2025 року став її командиром. Раніше він очолював 128-му бригаду надводних кораблів балтійського флоту. Також командував сторожовим кораблем «ярослав мудрий» і великим десантним кораблем «корольов».

Раніше стало відомо про загибель на війні проти України колишнього мера бєлгорода та ексзаступника губернатора бєлгородської області костянтина полежаєва. Перед відправленням на фронт його засудили до п’яти років колонії за отримання від підприємця двох дорогих автомобілів. За повідомленням The Moscow Times, суд оцінив цей хабар у 17 млн рублів.

👉 Нагадаємо, що Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника

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