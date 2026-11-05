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Україна отримала від ЄС 4,36 млрд євро на підтримку бюджету та оборону

Єврокомісія перерахувала Україні новий транш у межах Ukraine Support Loan. Кошти призначені для фінансування державних потреб і закупівлі озброєння, значну частину якого планують придбати в українських виробників.

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала від ЄС 4,36 млрд євро на підтримку бюджету та оборону
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 05.11.2026

Європейська комісія 5 листопада виплатила Україні 4,36 млрд євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026-2027 роки. Про це повідомила пресслужба ЄК у четвер, 5 листопада.

Виплата поєднує два напрями фінансування. На підтримку державного бюджету спрямували 3,7 млрд євро, ще 658 млн євро виділили для оборонних закупівель.

Бюджетна частина стала другим із трьох траншів макрофінансової допомоги, запланованих на 2026 рік. Загальний обсяг цього фінансування становить 8,35 млрд євро. Кошти мають допомогти забезпечити роботу державних установ і надання основних державних послуг під час війни.

Для отримання нинішнього бюджетного траншу Україна виконала всі 12 погоджених умов. Серед них – ухвалення законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, скасування звільнення від ПДВ для імпортних комерційних посилок невеликої вартості та вдосконалення механізмів дотримання податкових вимог.

Єврокомісія також відзначила поступ у бюджетному плануванні, управлінні державними інвестиціями, модернізації митних систем і посиленні зовнішнього аудиту. Ці заходи мають збільшити внутрішні надходження та поліпшити управління державними фінансами.

На що спрямують оборонні кошти

Оборонна виплата на 658 млн євро стала сьомою в межах Ukraine Support Loan. За ці кошти Україна закуповуватиме безпілотники, ракети, радари, системи радіоелектронної боротьби та боєприпаси для протиповітряної оборони.

Значну частину фінансування планують спрямувати на продукцію українських компаній. У Єврокомісії наголосили на ролі вітчизняної оборонної промисловості в розробленні та постачанні озброєння, необхідного українським військовим.

До завершення 2026 року Україні залишаються доступними ще 25,2 млрд євро підтримки ЄС за програмами Ukraine Support Loan та Ukraine Facility. Подальші виплати залежатимуть від виконання передбачених цими інструментами умов.

За наведеними Єврокомісією даними, від початку повномасштабного вторгнення росії сукупна підтримка України з боку ЄС та його держав-членів сягнула 235,9 млрд євро. До цієї суми входять 3,8 млрд євро коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Україна отримала від ЄС 4,36 млрд євро на підтримку бюджету та оборону 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 05.11.2026

Загальний обсяг позики Ukraine Support Loan на 2026-2027 роки становить 90 млрд євро. У її межах Єврокомісія вже перераховувала кошти на нагальні військові потреби: 14 жовтня Україна отримала 2,86 млрд євро на дрони, ракети та інші оборонні закупівлі, йдеться в офіційній хронології допомоги ЄС.

Перед цим, 18 вересня, надійшов транш на 3,3 млрд євро. Як повідомляв Кабінет Міністрів України, його також призначили для першочергових оборонних потреб, зокрема закупівлі ракет і безпілотників.

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