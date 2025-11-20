ООН прокоментувала “мирний план” США

Речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік, коментуючи в розмові з Укрінформом обговорюваний у медіа мирний план США та росії з 28 пунктів, заявив, що позиція Організації Об’єднаних Націй щодо припинення війни в Україні залишається чіткою та незмінною.

📌 Дюжаррік нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення ООН послідовно виступає за будь-яку ініціативу, яка реально сприятиме завершенню бойових дій та поверненню стабільності.

📢 «Позиція генерального секретаря від самого початку була дуже чіткою: ми готові підтримати будь-який змістовний процес, що матиме результатом повне, негайне та безумовне припинення вогню, яке приведе до справедливого, всебічного та сталого миру, що повністю забезпечуватиме суверенітет України, її незалежність, територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та всіх відповідних резолюцій ООН», — підкреслив він.

☝️ Представник ООН уточнив, що в Організації не мали можливості ознайомитися з повним текстом пропозицій. Матеріали, які потрапили в публічний простір, обмежуються лише тим, що оприлюднили ЗМІ. За його словами, без повного документа в ООН не можуть давати змістовну оцінку чи аналіз.

У ЗМІ напередодні з’явилася інформація, що команда Дональда Трампа нібито працює над новою схемою припинення війни та веде консультації з росією. Мова йде про мирний план із 28 пунктів, який лідер США, за повідомленнями журналістів, уже погодив.

📌 У четвер шостий президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від Вашингтона проєкт документа. Американська сторона, за її словами, оцінює мирний план як можливий інструмент для активізації дипломатичних зусиль і посилення політичних механізмів, спрямованих на завершення війни.