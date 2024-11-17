Олена Шуляк розказала, скільки коштів партія президента виділила на ЗСУ

Понад 16,5 млрд грн було виділено на потреби Сил оборони України з бюджетів областей, районів і громад по всій країні за ініціативи депутатів партії “Слуга Народу”.

Таку суму озвучила очільниця цієї політичної сили, народний депутат Олена Шуляк.

“Партія “Слуга Народу” послідовно й системно спрямовує кошти на армію й буде це робити надалі до остаточної перемоги України. У всіх питаннях, які стосуються допомоги українському війську, надзвичайно активну позицію завжди проявляють і наші депутати партії “Слуга Народу” в регіонах, які часто ініціюють у своїх місцевих радах виділення додаткових коштів”, – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що так само й партійці по всій країні за власної ініціативи передають війську напряму різносторонню допомогу. Зокрема це:

майже 4 000 одиниць різного транспорту;

близько 4 000 дронів різного типу;

понад 3 500 генераторів;

140 старлінків;

майже 100 000 одиниць амуніції на суму 100 млн грн.

Поза тим, додає Олена Шуляк, партійці організували житло для 33 000 переселенців, надали харчування 771 000 людей, направили 820 тонн засобів медичної допомоги та 2561 тонну гуманітарки.

Нагадаємо, як раніше заявляла Олена Шуляк, за останні три роки централізовано партія “Слуга Народу” направила на Сили оборони України 400 млн грн, за які були придбані зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П” та 2000 українських систем РЕБ. “Слуга Народу” на цей час – єдина політична сила, яка спрямовує державне партійне фінансування на зміцнення обороноздатності.