Неділя, 17 Листопада, 2024
10.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАОлена Шуляк розказала, скільки коштів партія президента виділила на ЗСУ
ВЛАДА

Олена Шуляк розказала, скільки коштів партія президента виділила на ЗСУ

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Олена Шуляк
Олена Шуляк

Понад 16,5 млрд грн було виділено на потреби Сил оборони України з бюджетів областей, районів і громад по всій країні за ініціативи депутатів партії “Слуга Народу”.

Таку суму озвучила очільниця цієї політичної сили, народний депутат Олена Шуляк.

“Партія “Слуга Народу” послідовно й системно спрямовує кошти на армію й буде це робити надалі до остаточної перемоги України. У всіх питаннях, які стосуються допомоги українському війську, надзвичайно активну позицію завжди проявляють і наші депутати партії “Слуга Народу” в регіонах, які часто ініціюють у своїх місцевих радах виділення додаткових коштів”, – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що так само й партійці по всій країні за власної ініціативи передають війську напряму різносторонню допомогу. Зокрема це:

  • майже 4 000 одиниць різного транспорту;
  • близько 4 000 дронів різного типу;
  • понад 3 500 генераторів;
  • 140 старлінків;
  • майже 100 000 одиниць амуніції на суму 100 млн грн.

Поза тим, додає Олена Шуляк, партійці організували житло для 33 000 переселенців, надали харчування 771 000 людей, направили 820 тонн засобів медичної допомоги та 2561 тонну гуманітарки.

Нагадаємо, як раніше заявляла Олена Шуляк, за останні три роки централізовано партія “Слуга Народу” направила на Сили оборони України 400 млн грн, за які були придбані зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П” та 2000 українських систем РЕБ. “Слуга Народу” на цей час – єдина політична сила, яка спрямовує державне партійне фінансування на зміцнення обороноздатності.

Попередня стаття
Зеленський розповів про закінчення війни
Наступна стаття
Сибіга: атака росій по України – це відповідь путина усім, хто йому дзвонив
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Масована атака на Україну: ППО знищила 144 російські цілі

ВІЙНА

Наслідки масованої російської атаки у Києві – КМВА

ВІЙНА

Сибіга: атака росій по України – це відповідь путина усім, хто йому дзвонив

ВЛАДА

Загинули двоє залізничників на Дніпропетровщині через масовану атаку рф

ВІЙНА

Наслідки атаки рф на Одещині: загинуло двоє людей, перебої за світлом, теплом та водою

ВАЖЛИВО

На фроні відбулось 132 бойових зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Військові в лікарнях отримають спецраціон харчування за стандартами НАТО: що змінюється

ПОДІЇ

Візовий режим для росіян планують впровадити в Чорногорії – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 75 атак, найгарячіше на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

Фейк: Українські військові стали частіше здаватися в полон після перемоги Трампа на виборах — ISW

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ