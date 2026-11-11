Зеленський відкинув угоду, яка передбачає вихід України з Донбасу

Україна не погоджується на сценарій мирної угоди, за яким українські війська мають залишити Донбас. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Дубліні.

Глава держави відповідав на запитання про роль США як посередника та можливий тиск на Київ із вимогою територіальних поступок. За його словами, домагатися поступок від України – простіший спосіб досягти домовленості з москвою, однак для української сторони такий підхід неприйнятний.

📢 «Це простий спосіб, як говорити з росіянами: тиснути на нас, щоб ми покинули Донбас, і буде угода. Ми не готові до такої угоди, ми не готові довіряти путіну», – заявив Зеленський.

Шостий президент наголосив, що Україні потрібні конкретні й чіткі гарантії безпеки. Водночас він висловив надію, що Вашингтон шукатиме рішення спільно з європейськими партнерами.

📢 «Звісно, простіше тиснути на нас, але я сподіваюсь, що США знайдуть інший шлях, з Європою», – сказав глава держави.

Переговори в Абу-Дабі продовжилися другого дня

Заява Зеленського пролунала на тлі тристоронніх переговорів України, США та росії в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Перший день зустрічей відбувся 10 листопада: переговори розпочалися близько 11:00 за Києвом і тривали приблизно чотири години. Після їх завершення українська сторона повідомила про продовження роботи наступного ранку.

11 листопада делегації відновили переговори, повідомляє Суспільне. Серед ключових питань переговорного процесу – припинення бойових дій та гарантії безпеки для України.