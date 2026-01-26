Понеділок, 26 Січня, 2026
Окупанти вдарили по Харкову ракетами та дронами: є постраждалі

Денис Молотов
Окупанти вдарили по Харкову ракетами та дронами: є постраждалі 03
Фото: наслідки російської атаки на Харків / ДСНС України.

Окупаційні російські війська завдали ракетного удару по Харкову та атакували місто ударними безпілотниками. Про це 26 січня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

📢 «По Харкову завдано ракетного удару. Наслідки уточнюємо», – зазначив він.

За словами мера, також зафіксовано влучання ворожого БпЛА по Індустріальному району міста.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала. Також є інформація про пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі.

Згодом стало відомо, що ще одна людина звернулася по медичну допомогу, тож кількість постраждалих у Харкові зросла до двох осіб.

☝️ Удар дрона по житловому масиву

Вдень ворожий ударний безпілотник влучив у двір житлової п’ятиповерхівки в Немишлянському районі Харкова.

👩‍🚒 Рятувальники ДСНС Харківщини оперативно обстежили територію після атаки. Зафіксовано пошкодження скління вікон у багатоквартирних будинках, а також пошкоджені легкові автомобілі, припарковані поблизу місця влучання.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу мешканцям. За попередньою інформацією, постраждалих у цьому епізоді немає.

👉 Нагадаємо, 25 січня було зафіксовано влучання російських дронів по багатоповерхових будинках у Салтівському та Київському районах Харкова.

➡️ Також стало відомо, що окупаційні російські війська застосували дрони-камікадзе типу «шахед» із терміналами супутникового інтернету «Starlink» в районі Кропивницького.

