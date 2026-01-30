Окупанти вдарили по громадському транспорту в Херсоні

Окупаційні російські війська здійснили обстріл маршрутки у Херсоні, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram у п’ятницю, 30 січня.

📢 «російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро — дістали поранень», — написав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув водій маршрутного автобуса КП «Корнет-стиль» Олексій Поспєлов, який працював на маршруті №20. За інформацією директора підприємства, 31 січня чоловікові мало виповнитися 48 років.

☝️ Також повідомляється, що близько години тому російські окупанти обстріляли ще один об’єкт громадського транспорту. З безпілотника було завдано удару по тролейбусу в Дніпровському районі Херсона. Люди не постраждали, однак транспортний засіб зазнав пошкоджень.

1 з 3

Крім того, до медичного закладу звернулися двоє жителів Білозерки, чий будинок російські війська атакували з дрона 29 січня.

68-річний чоловік і 68-річна жінка отримали вибухові травми та струс головного мозку. Потерпілих госпіталізували.

👉 Нагадаємо, 29 січня російські військові обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок тієї атаки загинув чоловік.

📌 Також стало відомо, що виявлені фрагменти тіл на місці російського обстрілу пасажирського поїзда у Харківській області належать шістьом особам.