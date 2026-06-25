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На Кінбурнській косі піднято український прапор, окупанти відступають

Денис Молотов
Денис Молотов
На Кінбурнській косі піднято український прапор, окупанти відступають
Фото: скриншот з відео публикації Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України / 25.06.2026

У Регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь» ЗС України офіційно повідомили, що на Кінбурнській косі піднято український прапор. Це важливий етап операції зі звільнення південних територій України від ворожої присутності.

Військове командування підтвердило, що успішному закріпленню передувала тривала та масштабна робота. Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили загарбників відступити із займаних позицій. Наразі відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти поспіхом залишають свої колишні рубежі оборони.

📢 «Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони», – йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня додали, що це лише черговий крок до деокупації, і колись наші танки все ж таки обов’язково дійдуть до Джанкоя.

Стратегічне значення території

Кінбурнська коса у Миколаївській області довгий час залишалася вкрай важливим стратегічним плацдармом для ворога. Саме контроль над цією ділянкою суходолу давав окупантам можливість постійно контролювати Дніпро-Бузький лиман та фактично закривати Україні вихід у відкрите море з портів Херсона і Миколаєва.

Деокупація цього району відкриває нові можливості для відновлення морської логістики та значно покращує безпекову ситуацію в регіоні. Сили оборони продовжують операції з виявлення та ліквідації залишків ворожих груп, які намагаються уникнути вогню артилерії.

👉 Також нагадаємо, що у Керчі підрозділи Сил оборони успішно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Волна Купол Гарант». Він активно використовувався ворогом для придушення роботи супутникового зв’язку «Starlink».

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