П’ятниця, 9 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Обстріл України: Київ зазнав найбільших руйнувань, є загиблі та поранені

Денис Молотов
Обстріл України: Київ зазнав найбільших руйнувань, є загиблі та поранені 04
Фото: Наслідки чергово масованого удару рф по Київщині.

У ніч на 9 січня російські війська знову масовано атакували Україну дронами та ракетами. Найбільшого удару зазнала столиця. У Києві загинули четверо людей, ще щонайменше 25 отримали поранення, серед них — медики та рятувальники. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

☝️ Станом на ранок підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок обстрілу. У Києві пошкоджено 40 об’єктів, із них 20 — житлові будинки. Також під ударом цієї ночі були Львів, Київська, Кіровоградська та Черкаська області.

📢 «Вночі росія цілеспрямовано била по цивільній і критичній інфраструктурі України. Нелюдська мета ворога — залишити мільйони людей без світла, тепла й води посеред морозної зими. Це — свідомий та безжальний терор цивільних», — наголосив Клименко.

🚒 До ліквідації наслідків атаки залучили майже 500 рятувальників та близько 100 одиниць техніки. За потреби розгортаються мобільні пункти обігріву.

⚠️ У Дарницькому районі Києва російські війська повторно вдарили по багатоповерхівці саме в той момент, коли на місці працювали рятувальники та медики. Загинув медичний працівник, поранення дістали п’ятеро рятувальників ДСНС, четверо медиків та поліцейський.

🏢 Водночас у Дніпровському районі столиці після удару ворожого безпілотника виявили тіла трьох загиблих. Двох людей було відразу ідентифіковано, особу третього встановлюють. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

📢 «Станом на зараз у Києві загинуло 4 людини, щонайменше 25 поранено. На Київщині під атакою ворога були майже всі райони. Пожежі виникли у житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині, Бориспільщині. Загалом по країні працівники ДСНС врятували 40 людей. Серед них родина з Броварщини: мама, тато, бабуся та п’ятирічна дитина. Усім надано медичну допомогу», — повідомив міністр.

🕯️ Міністерство охорони здоров’я уточнило, що під час нічного обстрілу Києва загинув 56-річний медик Сергій Миколайович Смоляк.

📢 «Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень», — йдеться у повідомленні МОЗ.

🚑 За уточненими даними, 16 постраждалих доправили до лікарень, іншим допомогу надали безпосередньо на місцях подій. Серед поранених — п’ятеро співробітників рятувальних служб.

📢 «Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню», — підкреслили у МОЗ.

Ігор Клименко додав, що тисячі фахівців по всій країні працюють над відновленням тепла та електропостачання.

🚀 Також нагадаємо, що кремлівський правлячий диктаторський режим підтвердив запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову вночі 9 січня

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

«Якщо ти з ТОТ — то ти не ТОТ». Країна стурбована?

ВПО

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях – Міненерго

ПОДІЇ

Голову ДПСУ відправлено на іншу посаду

ВЛАДА

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

Німеччина запускає масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo

ПОДІЇ

У Дніпрі через удари рф по енергетиці надзвичайна ситуація

ВАЖЛИВО

До Києва прибули радники з національної безпеки європейських країн

ВЛАДА

рф вдарила ракетами по Черкащині: є поранені

ВІЙНА

Франція та Британія підтримали політичний транзит у Венесуелі

ПОЛІТИКА

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

Удар рф по Києву: пожежа в медзакладі, одна людина загинула

ВАЖЛИВО

На Херсонщині росіяни дроном вбили настоятеля храму

ВІЙНА

Фейк: У Польщі створили безпілотник для збирання тіл, «щоб заробити на Україні»

СТОПФЕЙК

Китай різко засудив силові дії США проти Венесуели

ПОЛІТИКА

Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ