Четвер, 10 Липня, 2025
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Нотатки під час саміту: звільнено перекладачку Єврокомісії

Денис Молотов
Денис Молотов
Нотатки під час саміту: звільнено перекладачку Єврокомісії

Європейська комісія припинила співпрацю з перекладачкою, яка працювала під час високорівневих засідань. Зокрема саміту, в якому брав участь шостий президент України Володимир Зеленський. Про це 9 липня повідомило видання Politico.

📢 «Єврокомісія вжила відповідних заходів після інциденту, пов’язаного з веденням нотаток під час засідання Європейської ради 19 грудня 2024 року», – зазначено в офіційній заяві установи.

Як пояснюється, перекладачка Єврокомісії була фрилансером і забезпечувала комунікацію між лідерами ЄС і українською делегацією. Під час закритого обговорення оборонних і безпекових питань вона порушила внутрішній протокол. Жінка робила письмові нотатки, що суворо заборонено за кодексом поведінки Єврокомісії.

☝️ Такі обмеження діють для запобігання витоку інформації, оскільки навіть ненавмисне поширення чутливих даних може загрожувати безпеці. Особливо, з урахуванням загроз з боку держав-агресорів, як-от росії.

📢 «Нотатки були негайно вилучені, а після аналізу обставин було ухвалене рішення про припинення подальшої співпраці з перекладачкою», – повідомили в Комісії.

Цей випадок став приводом для посилення заходів безпеки під час засідань, які проводяться за зачиненими дверима.

Тим часом контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китаю. Іноземці намагалися нелегально вивезти технічну документацію до українського ракетного комплексу «Нептун». Їхні дії кваліфіковано як спробу шпигунства.

📌 Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ресурси поширювали неправдиву інформацію про нібито втечу перекладача української делегації з переговорів у Стамбулі з метою уникнення мобілізації.

👉 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука новим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

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