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Вадефуль обговорив із Сибігою тиск на росію та підтримку України

Денис Молотов
Денис Молотов
Вадефуль обговорив із Сибігою тиск на росію та підтримку України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 27.09.2026

Міністри закордонних справ України та Німеччини Андрій Сибіга і Йоганн Вадефуль провели телефонну розмову після зустрічі німецького посадовця з очільником мзс рф сергієм лавровим. Вадефуль поінформував українського колегу про результати переговорів на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це Сибіга повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) увечері 26 вересня.

За словами українського міністра, Вадефуль передав російській стороні спільну позицію Києва та Берліна: вимогу припинити війну, підтвердження незмінної підтримки України та застереження від подальших ворожих дій проти Європи.

📢 «Я вдячний міністру за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні: наполягання на тому, щоб москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи», — зазначив Сибіга.

Під час телефонної розмови міністри обговорили наступні спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Окремими темами стали посилення тиску на росію та зміцнення стійкості України напередодні зими.

Сибіга також подякував Німеччині за її провідну роль у підтримці України. Конкретних нових домовленостей щодо допомоги або додаткових обмежень проти рф у своєму дописі він не оприлюднив.

Нагадаємо

Зустріч Вадефуля з лавровим відбулася 26 вересня й стала першими переговорами очільників дипломатичних відомств з початку вторгнення у 2022 році.

Ці контакти відбулися на тлі загострення відносин між Берліном і москвою через гібридні атаки. Зокрема, 1 вересня МЗС Німеччини офіційно поклало на росію відповідальність за спробу атаки в аеропорту Лейпцига.

У відповідь німецька влада оголосила про закриття російського генконсульства в Бонні, розірвання договору щодо «російського дому» в Берліні та посилення контролю за в’їздом громадян рф. Вадефуль наголосив, що російські атаки не змінять курсу Німеччини на продовження цивільної та військової підтримки України.

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