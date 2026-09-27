Колишній перший віцепрем’єр-міністр України та ексголова Національного банку Сергій Арбузов може отримати депутатський мандат у державній думі рф дев’ятого скликання. Йдеться про його проходження за списком партії «справедлива росія».

Про це повідомило російське пропагандистське видання «ведомости», яке 23 вересня опублікувало попередній прогноз складу майбутньої фракції. У матеріалі Арбузова назвали серед імовірних нових депутатів. Водночас ця публікація не є офіційним рішенням про надання йому мандата.

За повідомленнями російських медіа, Арбузов очолив регіональну групу партійного списку, до якої включили тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим і Севастополь. Саме з цією групою пов’язують його можливе проходження до російського парламенту.

Так зване голосування на окупованих територіях України відбувалося 18–20 вересня. Міністерство закордонних справ України заявило, що проведення цих «виборів» є незаконним, а їхні результати — нікчемними. Відомство наголосило: жодне організоване окупантами голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій.

ℹ️ До втечі з України Арбузов обіймав керівні посади у фінансовій системі та уряді. У грудні 2010 року його призначили головою Національного банку, а наприкінці 2012-го він став першим віцепрем’єр-міністром. У січні-лютому 2014 року виконував обов’язки глави уряду. Після Революції Гідності виїхав до росії.

У березні 2021 року Євросоюз виключив Арбузова із санкційного списку, запровадженого у зв’язку з привласненням державних коштів України. Відповідне рішення закріплене в регламенті Ради ЄС 2021/391.

Водночас у квітні 2025 року Україна застосувала до нього окремі санкції. Указ президента №231/2025 увів у дію рішення РНБО, яке передбачає, зокрема, блокування активів Арбузова, обмеження торговельних операцій і запобігання виведенню капіталів за межі України.

👉 Також нагадаємо, що Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 26 вересня провів у Нью-Йорку особисту зустріч із главою мзс рф сергієм лавровим.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.