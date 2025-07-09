Відбулись кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Шостий президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука новим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ №470/2025 оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 8 липня.
📢 «Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України», — йдеться у тексті президентського указу.
☝️ Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) є спеціалізованим державним органом, завданням якого є здобуття, аналітика та оцінка інформації з-за меж України для забезпечення національної безпеки.
Цей орган був створений у 2004 році. Відтоді відіграє ключову роль у протидії зовнішнім загрозам та захисті стратегічних інтересів держави на міжнародному рівні.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Володимир Зеленський провів низку ротацій у керівному складі Служби зовнішньої розвідки.
Також раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов звітував президенту про вразливі напрямки у системі безпеки рф, що, ймовірно, стало одним із чинників подальших призначень у розвідці.
📌 За словами заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги, у липні Зеленський планував кадрові оновлення у низці закордонних установ.
👉 Нагадаємо, що Шостий президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній.