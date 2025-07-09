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Відбулись кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Денис Молотов
Денис Молотов
Відбулись кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Шостий президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука новим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ №470/2025 оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 8 липня.

📢 «Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України», — йдеться у тексті президентського указу.

☝️ Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) є спеціалізованим державним органом, завданням якого є здобуття, аналітика та оцінка інформації з-за меж України для забезпечення національної безпеки.

Цей орган був створений у 2004 році. Відтоді відіграє ключову роль у протидії зовнішнім загрозам та захисті стратегічних інтересів держави на міжнародному рівні.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Володимир Зеленський провів низку ротацій у керівному складі Служби зовнішньої розвідки.

Також раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов звітував президенту про вразливі напрямки у системі безпеки рф, що, ймовірно, стало одним із чинників подальших призначень у розвідці.

📌 За словами заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги, у липні Зеленський планував кадрові оновлення у низці закордонних установ.

👉 Нагадаємо, що Шостий президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній.

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