Збільшилась кількість жертв ударів рф у Києві: Зеленський заявив про посилення ескалації

Окупаційні російські війська 25 вересня атакували безпілотниками склад із продуктами, який використовує мережа McDonald’s. Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що росія розширює удари по цивільному бізнесу, датацентрах та інтернет-провайдерах, завдаючи шкоди повсякденному життю українців. Про це він повідомив в офіційному Telegram-каналі.

📢 «Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів», — написав глава держави.

За словами Зеленського, під російськими ударами опиняються американські та інші компанії, а також інфраструктура, яка забезпечує зв’язок і доступ до інтернету. Президент наголосив, що наслідки таких атак безпосередньо позначаються на можливостях людей навчатися, працювати та залишатися на зв’язку.

Зеленський закликав міжнародних партнерів відповісти на удари по цивільних об’єктах. На його переконання, санкційний тиск має діяти разом з українськими далекобійними можливостями, створюючи відчутні наслідки для держави-агресора.

📢 «Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це — на конкретні наслідки для росії», — наголосив президент.

⚠️ Атаки на Київ: семеро загиблих і 43 постраждалих

Збільшилась кількість жертв російських атак на Київ:

📢 «До семи людей залишалася кількість загиблих у столиці. Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень», – повідомив Віталій Кличко.

У тому самому зверненні Зеленський повідомляв про чотирьох загиблих унаслідок удару дроном по офісній будівлі в Києві. Ще семеро людей зазнали поранень, серед них — дитина. Президент висловив співчуття родинам загиблих та подякував екстреним службам за допомогу постраждалим.

Удар по офісу стався вдень у Солом’янському районі. Було пошкоджено фасад і вибито вікна, а на парковці поруч загорілися автомобілі. Спочатку повідомляли про трьох загиблих, згодом кількість жертв зросла до чотирьох. Пожежу на парковці ліквідували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Цьому удару передували нічні та ранкові атаки на столицю. За даними ДСНС Києва, уночі пожежі й руйнування зафіксували в Солом’янському та Подільському районах. Зокрема, горіла шестиповерхова нежитлова будівля.

Уранці російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Печерському районі. Загинув 14-річний хлопчик. У будинку сталися руйнування та пожежа на рівні дев’ятого-десятого поверхів. Рятувальники врятували сімох людей.

Протягом дня кількість постраждалих у столиці уточнювали. О 16:46 КМВА повідомила про 39 людей, а вже о 17:31 Кличко оприлюднив новіші дані: 43 постраждалих і п’ятеро загиблих унаслідок атак 25 вересня. Медики госпіталізували 25 поранених, зокрема двох дітей.