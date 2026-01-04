Неділя, 4 Січня, 2026
Німеччина запускає масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo

Денис Молотов
Німеччина запускає масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Німеччина уклала контракт на масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo. Про це повідомила європейська оборонна компанія MBDA.

☝️ Згідно з повідомленням, замовлення на підготовку виробничої лінії в Німеччині для серійного випуску модернізованих ракет отримала компанія TAURUS Systems — спільне підприємство MBDA та шведської SAAB.

Виконавчий директор MBDA Group зі стратегії Томас Готтшильд наголосив, що запуск програми Taurus Neo має стратегічне значення для безпеки Європи.

📢 «З Taurus Neo Німеччина цілеспрямовано нарощує свої найсучасніші можливості глибокого удару, роблячи критично важливий внесок у стримувальні спроможності Європи та НАТО», — заявив він.

У компанії уточнили, що роботи з розробки нових технологічних рішень уже стартували в межах контракту на обслуговування та модернізацію ракет Taurus. Його було підписано у грудні 2024 року. Це, за словами виробника, має забезпечити максимально швидку готовність перших систем Taurus Neo до експлуатації.

Німеччина запускає масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Також у MBDA зазначили, що впродовж 2023–2025 років компанія подвоїла загальні обсяги виробництва нових ракет і планує інвестувати 2,4 млрд євро у 2025–2029 роках. Кошти спрямують на подальше розширення виробничих потужностей та прискорення випуску сучасного озброєння.

☝️ Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявляв, що не виключає можливості постачання Україні ракет Taurus. Тоді було зазначено, що українські військові здатні опанувати цю зброю за кілька місяців.

Водночас шостий президент України Володимир Зеленський підтверджував наявність переговорів із Мерцом щодо ракет Taurus. Він підкреслював, що це питання обговорюється без публічного розголосу.

