Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив передачу крилатих ракет Taurus Україні. Однак уточнив, що цей процес ще не розпочато. Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню Tagesschau.

📢 За словами канцлера, система експлуатації крилатих ракет Taurus є «надзвичайно складною». Для того, аби українські військові могли повноцінно її використовувати, необхідно щонайменше шість місяців навчання.

☝️ Мерц наголосив, що обговорював із шостим президентом України Володимиром Зеленським питання підготовки українських бійців. Але додав, що наразі «ми ще не розпочинали цього процесу». Водночас за його словами, передача ракет Taurus усе ще «залишається варіантом».

🛡️ Канцлер також заявив, що Берлін свідомо не розголошує деталі щодо видів зброї, які постачаються Україні.

📢 «Я хочу, щоб у путіна залишалася певна невизначеність щодо наших військових дій», – заявив Мерц, наголосивши, що Німеччина не стане стороною у війні.

🔺 На тлі обговорень у медіа поширилися припущення про можливе застосування крилатих ракет західного зразка в окупованому Донецьку. Зокрема, йшлося про удари по заводу ДонецькСталь і штабу 8-ї армії ЗС рф, де могли бути застосовані ракети Storm Shadow, SCALP EG або навіть Taurus.

Також напередодні з’явилась інформація про намір Німеччини профінансувати виробництво для України понад 500 дронів-камікадзе «Ан-196 Лютий», здатних вражати цілі в тилу рф.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше також вважав реалістичним надання Україні далекобійних крилатих ракет «Taurus».