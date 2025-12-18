Четвер, 18 Грудня, 2025
Німеччина виділяє Україні ще 70 млн євро на відновлення енергетики після атак рф

Денис Молотов
Німеччина виділяє Україні ще 70 млн євро на відновлення енергетики після атак рф

Уряд Німеччини ухвалив рішення про виділення Україні додаткових 70 мільйонів євро допомоги у відповідь на російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН Рім Алабалі-Радован, повідомляє Tagesschau.

За її словами, німецьке міністерство розширює програми підтримки, щоб забезпечити теплопостачанням, водою та електроенергією понад 2,5 мільйона людей в Україні.

📢 «Особливо зараз, у холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України», — наголосила Алабалі-Радован.

Зазначається, що кошти насамперед буде спрямовано на розвиток децентралізованого теплопостачання, зокрема на закупівлю та встановлення мобільних опалювальних установок, які можуть працювати автономно.

☝️ За словами міністерки, такі рішення мають ключове значення для громад на тлі постійних атак рф на великі енергогенерувальні об’єкти.

📢 «Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя», — підкреслила вона.

У матеріалі також зазначено, що запит на додаткову допомогу був офіційно ініційований українською стороною, з огляду на масштабні руйнування енергетичної інфраструктури та зростання навантаження на систему в зимовий період.

Нагадаємо, раніше соціологічні опитування зафіксували, що у Франції та Німеччині зростає частка громадян, які виступають за скорочення фінансової допомоги Україні. Водночас у США, Канаді та Великій Британії громадська думка переважно схиляється до подальшої підтримки Києва.

Також повідомлялося, що Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік обсягом 901 млрд доларів. Він, зокрема, передбачає 400 млн доларів допомоги Україні.

👉 Стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпорядився перерахувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», на гуманітарні цілі в Україні.

