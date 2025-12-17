Стармер наказав перерахувати Україні 2,5 млрд фунтів від продажу Челсі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпорядився перерахувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», на гуманітарні цілі в Україні. Про це у середу, 17 грудня, повідомило видання The Guardian.

Виступаючи в Палаті громад британського парламенту, Стармер заявив про ухвалене рішення. Також він жорстко попередив Абрамовича про наслідки у разі невиконання зобов’язань.

📢 «Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу Челсі. Кошти були заморожені з 2022 року. Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте свої зобов’язання і заплатіть зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожен пенні дістався тим, чиє життя було зруйновано незаконною війною путіна», – наголосив прем’єр.

☝️ Видання нагадує, що уряд Великої Британії надав Абрамовичу дозвіл на продаж футбольного клубу «Челсі» за чіткої умови:

всі отримані кошти мають бути спрямовані на підтримку жертв війни в Україні.

Після завершення угоди виручка була розміщена на спеціальному банківському рахунку у Великій Британії, який перебуває під контролем компанії Абрамовича Fordstam. Водночас кошти залишалися замороженими через тривалий глухий кут у переговорах між британською владою та представниками олігарха.

Суперечка полягала у тому, чи мають ці гроші бути використані виключно на території України, чи можуть також перераховуватися за її межі для допомоги постраждалим.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роман Абрамович за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення рф в Україну переписав на свою колишню дружину мистецьку колекцію. Оціночна вартість її сягає майже 1 млрд доларів.

👉 Раніше повідомлялось, що Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі обіцяв розблокувати 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд євро) заморожених коштів від продажу ФК “Челсі”. Кошти, які британський уряд заморозив і прагнув перенаправити Україні.