Німеччина фінансує Starlink для ЗСУ – ЗМІ

Німеччина оплачує зв’язок Starshield для українських військових за контрактом, який діє до квітня 2027 року. Українська сторона домагається повного скасування обмежень роботи системи під час руху. Про це повідомив старший кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі X (колишній Twitter), посилаючись на джерело в Києві.

За словами співрозмовника журналіста, до ночі на 14 жовтня військовий сервіс працював в Україні без обмежень швидкості руху терміналів. Джерело стверджує, що саме такі умови передбачав контракт, який фінансує Берлін.

ℹ️ Відомості про платника, строк дії та умови цієї угоди походять від неназваного співрозмовника Рауфоглу. Офіційного підтвердження цих деталей від німецького уряду наразі не наведено.

Чому Україна просить повністю скасувати ліміт

За інформацією джерела журналіста, Київ наполягає на поверненні роботи Starshield без швидкісних обмежень. Співрозмовник пояснив, що порогу 160 км/год недостатньо для протидії російським реактивним «шахедам».

Йдеться про швидкість переміщення обладнання, зокрема термінала на борту безпілотника. Показник у кілометрах за годину не означає швидкість передавання даних: обмеження стосується можливості підтримувати супутниковий зв’язок під час швидкого руху.

Увечері 14 жовтня колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про відновлення роботи Starlink на швидкостях до 160 км/год. Він також наголосив на необхідності надалі домагатися повного зняття обмежень для Starshield. Отже, повідомлення про часткове відновлення зв’язку не означало повернення попередніх умов роботи військового сервісу.

Що заявив Маск про контроль над Starshield

Керівник SpaceX Ілон Маск у дописі в X заявив, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. За його словами, обмеження швидкості й використання визначають американські військові, а остаточні рішення — президент США Дональд Трамп.

Маск окремо відмежував Starshield від комерційного сервісу Starlink, яким володіє та керує SpaceX. Водночас ця заява сама собою не встановлює, хто саме ухвалив рішення про обмеження, з якими зіткнулися українські військові.

У ніч на 14 жовтня про перебої зі Starlink повідомляли підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Проблеми зі зв’язком під час польоту вплинули на керування безпілотниками та виконання бойових завдань.

👉 Також нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну, що може припинити обмін розвідувальною інформацією, якщо українські військові не зупинять далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.