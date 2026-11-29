Уряд Німеччини на кількох рівнях закликав Україну до стриманості після удару по російському вантажному судну Sparta II у Фінській затоці. Про це 29 листопада повідомило hromadske з посиланням на джерела Spiegel.

За даними Spiegel, Пісторіус порушив це питання 23 листопада під час закритої розмови з міністром оборони України Євгенієм Хмарою в Берліні. Він застеріг, що нові удари по російських цілях у Балтійському морі можуть загострити ситуацію. За словами співрозмовників видання, Пісторіус також попередив про можливі наслідки для підтримки військової допомоги Києву в Німеччині.

Міністерство оборони України підтвердило зустріч у Берліні. У публічному повідомленні відомство зазначило, що міністри обговорили посилення протиповітряної оборони, отримання додаткових ракет-перехоплювачів і спільні оборонні виробництва.

Про ризики для судноплавства також висловився Адіс Ахметович, речник із зовнішньої політики фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі.

📢 «Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Водночас під час військових операцій у Балтійському регіоні потрібна особлива обережність. Необхідно зберегти безпеку прибережних держав і свободу судноплавства», – заявив Ахметович.

Що сталося із судном Sparta II та як відреагувала Естонія

Удар по Sparta II стався 21 листопада у Фінській затоці. Після удару на судні спалахнула пожежа, і воно дрейфувало у територіальні води Фінляндії. За даними фінської прикордонної служби, один моряк зазнав легких травм. Наступного дня судно відбуксирували в російські води.

Шостий президент України В.О. Зеленський підтвердив, що удар завдала Україна. За його словами, судно перевозило зброю. Мінфін США ще у 2022 році вніс Sparta II до санкційного переліку через зв’язок судна з російською компанією «оборонлогістика».

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив в інтерв’ю ERR, що удари України по російських суднах у Балтійському морі не стали несподіванкою для Таллінна. За його словами, Естонії слід бути готовою до подібних інцидентів.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію два рішення РНБО про санкції проти російського військово-промислового комплексу.