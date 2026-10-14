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США попереджали про припинення обміну розвідданими – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
США попереджали про припинення обміну розвідданими - Зеленський
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 14.10.2026

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну, що може припинити обмін розвідувальною інформацією, якщо українські військові не зупинять далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах. Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив в інтерв’ю NPR.

📢 «Адміністрація Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною, якщо українські війська не припинять удари безпілотників великої дальності по нафтопереробних заводах у росі», – йдеться в публікації.

Інтерв’ю відбулося 13 жовтня. За словами Зеленського, попередження передали українським генералам на військовому рівні, а не йому особисто.

Зеленський пояснив позицію щодо ударів по НПЗ

Президент відкинув твердження Трампа про відповідальність України за подорожчання дизельного пального. Зеленський пов’язав зростання цін із війною за участю Ірану та блокуванням Ормузької протоки.

📢 «Більшість людей у світі знають, чому ціни на будь-які енергоносії, зокрема й на дизельне пальне, зросли. Через Ормуз. Так. Через блокування Ормузької протоки», – сказав він.

Глава держави пояснив, що удари по російських енергетичних і логістичних об’єктах мають послабити спроможність кремля продовжувати війну. За його словами, Україна прагне завершення бойових дій, однак припинення атак на енергетичну інфраструктуру має бути взаємним: росія також повинна зупинити удари по українських об’єктах.

Що заявили у Вашингтоні

Як повідомило NPR, Білий дім не прокоментував, чи попереджала адміністрація про можливе припинення обміну розвідданими. Натомість журналістів скерували до заяви Дональда Трампа від 13 жовтня, у якій він підтвердив продовження такої співпраці з Україною.

Водночас Зеленський повідомляв про відсутність попереджень від партнерів перед російськими балістичними ударами по Києву 12 жовтня та ввечері 13 жовтня.

Вранці 14 жовтня речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив: перед першою хвилею нічної атаки попередження не надійшло, проте під час наступних трьох хвиль партнери вже повідомляли про застосування балістики.

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