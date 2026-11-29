Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що росія прагне захопити ще близько 6 тисяч квадратних кілометрів української території. Він оцінив можливі втрати російської армії в разі такого наступу в мільйон військових. Цю оцінку президент озвучив в інтерв’ю Al Jazeera English, про яке повідомило ТСН 29 листопада.

📢 «росіяни говорять, що їм потрібно захопити ще 6000 квадратних кілометрів території України. Однак вони знають, що для того, щоб захопити таку кількість квадратних кілометрів, потрібно мільйон людей. І вони втратять цей мільйон», – сказав Зеленський.

Це оцінка можливих втрат у разі подальшого наступу. У наведеному фрагменті Зеленський не уточнив, які категорії втрат враховував.

У тому ж інтерв’ю Зеленський підтвердив готовність України припинити вогонь на нинішній лінії зіткнення. Він назвав це дуже великим компромісом з боку Києва. Після припинення бойових дій Україна готова перейти до дипломатичних переговорів.

Що відомо про оцінку втрат під Покровськом

За окремим розслідуванням видань «проєкт» та «агентство», у Покровському районі могли загинути щонайменше 100 тисяч російських військових. Журналісти проаналізували дані росстату, що стали доступними внаслідок витоку. Близько п’яти тисяч смертей вони пов’язали безпосередньо із самим Покровськом.

Саме оцінку для ширшого Покровського району журналісти порівняли з радянськими втратами під час Берлінської наступальної операції 1945 року. Історичне порівняння ґрунтується на оцінці розслідувачів. Остаточної кількості загиблих у боях на Покровському напрямку вони не встановлювали.

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