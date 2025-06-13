Нічна атака рф: ППО знищила 43 ворожі безпілотники

У ніч із 12 на 13 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на територію України. Ворог застосував 55 ударних дронів типу «Shahed», безпілотники-імітації різних типів, а також чотири балістичні ракети «Іскандер-М» і KN-23. Про це вранці у четвер повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

📢 «Станом на 09.00 силами протиповітряної оборони знищено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (та інших типів) на півночі, сході та півдні країни», – зазначили у зведенні Повітряних сил.

☝️ Згідно з даними, 28 дронів було ліквідовано вогневими засобами ураження. Ще 15 ворожих БпЛА було втрачено локаціно або були приглушені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Основними напрямками повітряного удару стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. У дев’яти населених пунктах зафіксовано влучання.

📢 «Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина», – уточнили у Повітряних силах.

У Міноборони нагадують, що відтепер українські добровольці можуть допомагати у протидії дронам противника, використовуючи особисту зброю та дрони-перехоплювачі. Відомо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ).

Основна мета проєкту — посилення спроможностей ППО шляхом залучення добровольців із територіальних громад, які об’єднаються в окремі групи для протидії повітряним загрозам, насамперед ударам безпілотників.

✅ Також відомо, що новітній український ударно-розвідувальний комплекс Bulava, створений компанією DeViro, уже виконує бойові завдання на фронті.