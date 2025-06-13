П’ятниця, 13 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Нічна атака рф: ППО знищила 43 ворожі безпілотники

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака рф: ППО знищила 43 ворожі безпілотники

У ніч із 12 на 13 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку на територію України. Ворог застосував 55 ударних дронів типу «Shahed», безпілотники-імітації різних типів, а також чотири балістичні ракети «Іскандер-М» і KN-23. Про це вранці у четвер повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

📢 «Станом на 09.00 силами протиповітряної оборони знищено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (та інших типів) на півночі, сході та півдні країни», – зазначили у зведенні Повітряних сил.

Нічна атака рф: ППО знищила 43 ворожі безпілотники☝️ Згідно з даними, 28 дронів було ліквідовано вогневими засобами ураження. Ще 15 ворожих БпЛА було втрачено локаціно або були приглушені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Основними напрямками повітряного удару стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. У дев’яти населених пунктах зафіксовано влучання.

📢 «Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина», – уточнили у Повітряних силах.

У Міноборони нагадують, що відтепер українські добровольці можуть допомагати у протидії дронам противника, використовуючи особисту зброю та дрони-перехоплювачі. Відомо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ).

Основна мета проєкту — посилення спроможностей ППО шляхом залучення добровольців із територіальних громад, які об’єднаються в окремі групи для протидії повітряним загрозам, насамперед ударам безпілотників.

✅ Також відомо, що новітній український ударно-розвідувальний комплекс Bulava, створений компанією DeViro, уже виконує бойові завдання на фронті.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Безкоштовна реабілітація: хто, як і де може її отримати

СУСПІЛЬСТВО

Трамп після ударів Ізраїлю попередив Іран щодо ядерної зброї

ПОЛІТИКА

Ціни на нафту різко зросли через атаку Ізраїлю на Іран

ЕКОНОМІКА

путін заявив про створення військ безпілотних систем у рф

ПОДІЇ

Генасамблея ООН закликала до негайного припинення вогню в Газі

ПОЛІТИКА

Латвія заборонила своїм посадовцям відвідувати росію та Білорусь

ПОЛІТИКА

Схема бойових надбавок на мільйони: ДБР повідомило нові підозри у справі 110-ї бригади

ПОДІЇ

Іран пригрозив жорсткою відповіддю Ізраїлю та США

ВАЖЛИВО

Ізраїль вдарив по Ірану: введено надзвичайний стан

ВАЖЛИВО

Трамп скликає засідання через ескалацію між Ізраїлем та Іраном

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"