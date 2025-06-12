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Кабмін дозволив українцям збивати російські дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін дозволив українцям збивати російські дрони

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ). Про це 12 червня поінформувала пресслужба Міністерства оборони України.

Основна мета проєкту — посилення спроможностей ППО шляхом залучення добровольців із територіальних громад, які об’єднаються в окремі групи для протидії повітряним загрозам, насамперед ударам безпілотників.

☝️ Формування таких груп здійснюватиметься за територіальним принципом. У структурі Збройних сил вони будуть підпорядковуватись командирам Сил тероборони ЗСУ, а щодо виконання завдань ППО — Командуванню Повітряних сил.

📢 «До складу груп протиповітряного захисту (ГПЗ) залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку», — уточнили у Міноборони.

Учасники ГПЗ зможуть застосовувати ударні безпілотники, пілотовану авіацію, особисту зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

🛩️ Вперше документально врегульовано залучення приватних пілотованих літальних апаратів до системи ППО. Згідно з постановою, процедура тимчасової реєстрації таких суден спрощена, а строки скорочені до 10 днів (раніше оформлення тривало від двох до шести місяців для авіації державного підпорядкування).

📢 «До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БпЛА», — заявив міністр оборони Рустем Умєров.

💰 Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів Міноборони, місцевих бюджетів, а також внесків громадян через платформу UNITED24 й інших дозволених законом джерел.

🎖️ Учасники груп отримають соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців: грошове забезпечення, пільги та страхові виплати.

Кабмін дозволив українцям збивати російські дрони

🚨 Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська атакували Україну 63 дронами різних типів. За даними Сил оборони, 49 безпілотників було збито, однак у семи населених пунктах зафіксовано влучання.

👉 Також стало відомо, що новітній український ударно-розвідувальний комплекс Bulava, створений компанією DeViro, уже виконує бойові завдання на фронті. Він також продемонстрував перевагу над російським дроном «Ланцет».

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