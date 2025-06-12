Новий дрон України Bulava вражає ППО та РЕБ росіян

Новітній український ударно-розвідувальний комплекс Bulava, створений компанією DeViro, уже виконує бойові завдання на фронті та продемонстрував перевагу над російським дроном «Ланцет». Про це у четвер, 12 червня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «Ще нещодавно в небі домінував російський Ланцет. Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує Ланцет за ключовими показниками», — зазначив Федоров.

☝️ За словами міністра, цей БпЛА не лише вражає визначені цілі, а робить це влучно, в тилу ворога і навіть за складних умов.

ℹ️ Bulava має низку визначальних характеристик, серед яких:

знищення високопріоритетних об’єктів , зокрема систем РЕБ, ППО типу Бук-М і Тор; здатність уражати як статичні , так і рухомі цілі ; передача відеопідтвердження ураження в реальному часі; інші унікальні функції , які не розголошуються з міркувань безпеки.



📢 «Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога», — додав очільник Мінцифри.

🔁 Раніше стало відомо, що Україна вперше застосувала дрон-матку з елементами ШІ, здатну доставляти два ударні БпЛА на відстань до 300 км.

☝️ Також нагадаємо, що турецький бойовий безпілотний літальний апарат (БпЛА) нового покоління KIZILELMA, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов черговий етап тестування. 12 червня апарат завершив випробування аеродинамічної системи зльоту.