Нафтогаз повідомив про атаку на одну зі своїх ТЕЦ

У ніч на середу російські загарбники здійснили атаку на ТЕЦ Нафтогазу, повідомила пресслужба державної компанії 15 жовтня. За словами представників підприємства, це вже третій масований удар по об’єктах газової інфраструктури за останній тиждень.

📢 «За останні сім днів ворог тричі здійснив масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури групи Нафтогаз. Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ групи Нафтогаз», — йдеться у повідомленні.

Хоча компанія не розкриває точне місце розташування ураженого об’єкта, відомо, що минулого тижня російські війська били по газовидобувних потужностях на Харківщині, а також цілеспрямовано атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

📢 «Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Все відновимо. Все відбудуємо», — заявили у Нафтогазі.

☝️ У компанії підкреслили, що попри збитки, усі системи життєзабезпечення працюють, а фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Це не перша атака на ТЕЦ та об’єкти енергетичної інфраструктури. Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабніший ракетно-дроновий удар по газовидобувних активах Нафтогазу від початку повномасштабної війни. По потужностях на Харківщині та Полтавщині тоді було випущено 35 ракет і 60 дронів.

Після цієї атаки ЗМІ повідомили, що країна за добу втратила до 60% видобутку газу, а в уряді поінформували про рішення збільшити імпорт газу на 30% для стабілізації енергетичного балансу.