НАБУ провело обшуки у міського голови Луцька

19 грудня працівники НАБУ провели обшук у міського голови Луцька Ігоря Поліщука. Про це він повідомив у коментарі Волинським Новинам.

За його словами, жодних речей чи документів у нього не вилучали, процесуального статусу він не має.

📢 «Працівники НАБУ поводили себе коректно і професійно, зауважень до їхньої роботи немає», – зазначив Поліщук.

Під час брифінгу для журналістів міський голова підтвердив, що обшуки відбулися вранці за місцем проживання та у міській раді.

Він висловив вдячність працівникам НАБУ за коректну поведінку та додав, що ні підозри, ні залучення його як свідка у справі не було.

📢 «Я не причетний до цієї справи, і слідство це встановить. Висловлюю готовність сприяти розслідуванню справи», – заявив Поліщук.

Жодних додаткових подробиць міський голова не повідомив.

