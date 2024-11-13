На Сумщині росіяни з безпілотника вдарили по цивільній автівці

13 листопада близько 11:30 російські загарбники атакували безпілотником цивільний автомобіль, що рухався по території Миропільської громади на Сумщині. Унаслідок цього поранено 51-річного чоловіка, який перебував у салоні авто, повідомила прокуратура Сумської області.

📢 «Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у заяві.

📌 Також 12 листопада ворожі війська завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Шосткинської громади, використавши ударні безпілотники типу «шахед». Внаслідок цього у Шостці виникли проблеми з теплопостачанням. Роботи з розбору завалів тривають, але точних прогнозів щодо відновлення опалення наразі немає.

Також про удар російським FPV-дроном на Сумщині по Миропіллю сьогодні близько 10:30, внаслідок якої було травмовано дві людини, “Суспільному” розповіла в. о. голови громади Олена Шаркова.

📌 30 жовтня внаслідок авіаційного удару керованою бомбою по Хотинській громаді на Сумщині загинула 73-річна жінка, а 42-річний чоловік зазнав поранень.

📌 29 жовтня у Сумській ОВА повідомили, що ситуація в області залишається напруженою. Продовжується евакуація місцевих жителів, які перебувають під постійними обстрілами.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Запорізькій області російські окупанти здійснили удар FPV-дроном по автобусу “Богдан” із пасажирами на борту. Удар призвів до пошкодження транспортного засобу, проте інші наслідки не уточнюються.