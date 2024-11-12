Росіяни здійснили удар FPV дроном по маршрутці з пасажирами на Запоріжжі

У Запорізькій області російські окупанти здійснили удар FPV-дроном по автобусу “Богдан” із пасажирами на борту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок, 12 листопада.

📢 «Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус Богдан, у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел», – зазначив Федоров.

За його словами, удар призвів до пошкодження транспортного засобу, проте інші наслідки не уточнюються.

☝️ Варто також нагадати, що вночі російські сили завдали кілька авіаударів по Запорізькій області, в результаті чого в одній із багатоповерхівок були заблоковані люди. Згодом рятувальники успішно евакуювали всіх, хто опинився у пастці.

📌 Раніше повідомлялось, що російська артилерія в черговий раз обстріляла Нікополь, спричинивши загибель двох людей. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено медичний заклад, заклади харчування, кілька магазинів та автомобілі.