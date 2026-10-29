росія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі: 13 загиблих, серед поранених – дитина

У четвер, 29 жовтня, російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. Загинули 13 людей. Кількість поранених зросла до 14, із них 13 госпіталізовані.

За уточненими даними Дніпропетровської ОВА, шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них – 11-річний хлопчик. У поранених численні осколкові травми. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги. Медики борються за життя пацієнтів.

В «Укрзалізниці» повідомили, що росіяни застосували реактивний безпілотник. Він ударив по одній із платформ, біля якої в цей час стояв поїзд №866 Дніпро – Запоріжжя.

📢 «Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені», – зазначили в компанії.

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На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Про удар по цивільному електропотягу також повідомив міський голова Борис Філатов. Перші повідомлення ОВА містили дані про п’ятьох поранених. Згодом їх кількість зросла до десяти, потім до тринадцяти й чотирнадцяти.

Зеленський закликав посилити санкції проти росії

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що під удар потрапив перон, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Глава держави наголосив, що росія продовжує атакувати цивільних, попри послаблення санкцій проти окремих російських олігархів та енергетичного сектору. На його переконання, відповіддю партнерів мають стати нові обмеження.

📢 «Санкції проти москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7», – заявив Зеленський.

Президент закликав США та європейські держави до рішучих дій у відповідь на посилення російських атак і подякував партнерам, які готові підтримати такі заходи.

👉 Також нагадаємо, що уранці 27 жовтня російський безпілотник атакував житловий будинок в одному із сіл Менської громади на Чернігівщині. Після влучання виникла пожежа, постраждали жінка та 12-річна дитина.