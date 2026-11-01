російський авіаудар зруйнував будівлю виконкому в Краматорську

У Краматорську Донецької області російські війська зруйнували авіаударом будівлю міського виконкому на площі Миру. Про це повідомив у Facebook начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

📢 «Годину тому росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком», – написав очільник МВА.

За даними Суспільного Донбас, удару по центральній частині міста завдали 31 жовтня. На оприлюдненій Гончаренком фотографії видно пожежу в будівлі.

Будівля пережила окупацію 2014 року

Керівник МВА нагадав, що виконком вистояв під час тимчасової окупації Краматорська у 2014 році. Він пов’язав цю будівлю з історією міста, його промисловим розвитком і життям громади.

📢 «Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська», – зазначив Гончаренко.

За його словами, мешканці можуть по-різному ставитися до чиновників та управлінців, але саме можливість мати різні погляди є частиною свободи й ідентичності громади.

📢 «Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє», – наголосив начальник МВА.

Нагадаємо, що 26 жовтня під чотири авіаудари потрапила Ясногірка. Спочатку обласна влада повідомляла про одного загиблого та десятьох поранених, серед яких була 13-річна дівчина.

Однак 27 жовтня дані уточнили: поранень зазнали 17 людей, загиблих серед цивільних не було. Про це йдеться у зведенні Краматорської міськради. Тоді пошкоджень зазнали 38 будинків, два магазини, пошта та шість автомобілів.

👉 Також повідомлялось, що у четвер, 29 жовтня, внаслідок російських атак по Біленькому Запорізької області загинув 49-річний чоловік. Ще трьох чоловіків із пораненнями доправили до лікарні.