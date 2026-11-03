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Молодь Луганщини запрошують до шкільних та студентських спортивних ліг «Пліч-о-пліч»

Заклади освіти Луганської області можуть долучитися до Всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч». Зареєструвати команди потрібно до 15 листопада 2026 року, а подати списки гравців - до 30 листопада.

Денис Молотов
Денис Молотов
Молодь Луганщини запрошують до шкільних та студентських спортивних ліг «Пліч-о-пліч» 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 03.11.2026

Триває реєстрація команд для участі у проєкті «Пліч-о-пліч: Всеукраїнські шкільні та студентські ліги». Про набір учасників повідомила Луганська обласна державна адміністрація (ОДА/ОВА).

Проєкт залучає школярів і студентів до регулярних занять спортом. Серед його завдань – розвиток спортивних навичок, командної взаємодії та підтримка ментального здоров’я молоді. Участь у змаганнях дає можливість представляти свій заклад освіти, знаходити однодумців і вчитися працювати заради спільного результату.

Як зареєструвати команду

Для команд і гравців встановлено різні терміни реєстрації. Заявити команду на участь необхідно до 15 листопада, а внесення списків її учасників триватиме до 30 листопада 2026 року.

В оголошенні Луганської ОДА наведено 👉 посилання для реєстрації. Також заклади можуть скористатися офіційними сайтами шкільних ліг та студентських ліг, де розміщені регламенти сезону й інструкції зі створення команд.

У сезоні 2026/2027 шкільні ліги охоплюють 13 видів спорту. Змагання проходитимуть у п’ять етапів – від шкільного до всеукраїнського.

Студентські команди змагатимуться з баскетболу, волейболу, футзалу та чірлідингу. Для них передбачено чотири етапи: студентський, обласний, міжобласний і всеукраїнський.

Молодь Луганщини запрошують до шкільних та студентських спортивних ліг «Пліч-о-пліч»

📌 Також нагадаємо, що Луганщина готується до участі у всеукраїнському проєкті підтримки дітей із прифронтових територій «Карпатська зміна». Область планує долучатися до нього протягом усіх двох років реалізації та щомісяця направляти до закладів по 100 дітей.

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