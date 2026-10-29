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Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, постраждали 23 людини

Серед постраждалих - четверо дітей, наймолодшій дівчинці лише 10 місяців. Після російської атаки горіли магазин та автомобілі, пошкоджені житлові будинки.

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, постраждали 23 людини 01
Фото: наслідки російського удару по Чернігову / ДСНС Чернігівської області / 29.10.2026

У четвер, 29 жовтня, російські війська завдали удару по центральній частині Чернігова. Загинули дві 15-річні дівчини. Кількість постраждалих зросла до 23 людей, серед яких четверо дітей.

Про загибель підлітків повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, росіяни застосували «бандероль» і вдарили серед дня, коли на вулицях було людно.

📢 «На жаль, уже відомо про двох загиблих. Це дівчатка. Їм було усього по 15 років. Ворог вбив двох дітей», – написав очільник області.

Удар пошкодив житлові будинки, об’єкти бізнесу та автомобілі. На місце прибули рятувальники, медики й інші служби міста.

Серед постраждалих – немовля

Кількість людей, які постраждали внаслідок атаки, уточнювали протягом дня. Спочатку ДСНС повідомляла про дев’ятьох постраждалих, а начальник ОВА — про одинадцятьох. Згодом на офіційному каналі ДСНС оприлюднили інформацію про 23 постраждалих.

За оновленими даними рятувальників, серед них четверо дітей. Наймолодшій постраждалій – 10 місяців.

Після влучання виникли пожежі в магазині та двох автомобілях. Рятувальники їх ліквідували. Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям, зокрема чотирьом дітям. За словами Чауса, удар спричинив численні руйнування в центрі міста. Відомості про наслідки атаки продовжують уточнювати.

Також сьогодні:
  • 29 жовтня російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. Загинули 13 людей. Кількість поранених зросла до 14, із них 13 госпіталізовані.
  • У Кременчуці на Полтавщині троє людей загинули внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку вдень 29 жовтня.
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