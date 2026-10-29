Субсидія на оренду житла для ВПО: хто має право, скільки платять та як оформити

Переселенці, які винаймають квартири чи будинки, можуть отримати від держави компенсацію орендної плати. Для одних родин це кілька тисяч гривень щомісяця, для інших — можливість покрити майже всю вартість житла. Сума залежить від доходів, кількості членів сім’ї та міста, де вони проживають. Програма діє з 29 січня 2025 року. Відтоді умови змінилися: дозволили використовувати раніше укладені договори, спростили оформлення та передбачили автоматичне продовження виплат.

22 жовтня 2026 року набрав чинності новий Закон №4924-IX про права ВПО. Проте правила оформлення субсидії на оренду поки не змінилися. Як підтвердив Кабмін 23 жовтня, раніше видані довідки переселенців залишаються чинними, а наявні процедури отримання допомоги зберігаються.

Для переселенців із Луганщини найчастіші запитання цілком практичні:

Що робити, якщо власник орендованого житла не хоче оформлювати договір?

Чи можна одночасно отримувати субсидію та виплати ВПО по 2000–3000 гривень?

І чи варто переходити на нову допомогу, якщо нинішня програма має обмежений строк дії?

Ірта-fax перевірив чинні правила станом на 29 жовтня 2026 року.

Хто може отримати субсидію на оренду житла

Програма призначена для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або районів бойових дій, не мають доступного житла в безпечному регіоні та змушені винаймати квартиру чи будинок. Основні умови визначає постанова Кабміну №1225.

Право на допомогу мають і переселенці, які залишили власні домівки у 2014 році. Дата першого переміщення сама по собі не обмежує участі у програмі. Квартира в окупованому Луганську, Сіверськодонецьку, Лисичанську чи іншому місті на ТОТ не позбавляє права на субсидію. Під час перевірки майнового стану таке житло не вважають доступним для проживання в безпечному регіоні.

Інакше, якщо у власності є ще одна квартира на підконтрольній Україні території, де немає визначених програмою обставин небезпеки. Тут перевіряють її площу — встановлені обмеження становлять 13,65 кв. м на особу та 35,22 кв. м на домогосподарство.

Для житла, яке знищене або пошкоджене до непридатного для проживання стану, передбачено винятки. Але такий стан потрібно підтвердити відповідними документами чи відомостями з державного реєстру.

Субсидію не призначають для оренди житла на території активних бойових дій або тимчасової окупації, якщо щодо відповідної території не визначено дату завершення цих обставин.

Що змінилося після нового закону про ВПО від 22 жовтня

Переоформлювати довідку ВПО через набрання чинності законом №4924-IX не потрібно. Вона залишається дійсною, незалежно від того, коли її видали. Закон передбачає поступовий перехід до електронного витягу з Єдиної інформаційної бази даних ВПО. Але сам сервіс і нові процедури ще впроваджують.

Для родин із дітьми є окрема зміна. За новим законом дитина, народжена вже після переміщення батьків, не вважається ВПО лише через те, що такий статус мають її батьки. При цьому закон вимагає від держави враховувати народження дітей під час надання підтримки переселенцям. Довідки, оформлені раніше, залишаються чинними.

У постанові №1225 діти, які фактично проживають разом із батьками, входять до складу домогосподарства. Водночас порядок містить обмеження щодо відповідності членів домогосподарства визначеним категоріям учасників програми. Як саме застосовуватимуть ці положення до дітей, які за новим законом не мають статусу ВПО, уряд ще має узгодити в підзаконних правилах. Однозначного офіційного роз’яснення саме для субсидії на оренду станом на 29 жовтня немає.

Тому батькам, у яких дитина народилася після переселення, варто зазначати її у складі родини та окремо уточнювати в Пенсійному фонді порядок врахування її даних. Самостійно виключати дитину із заяви не слід.

Докладніше про новий закон ми писали в матеріалі «Нові правила для ВПО: що зміниться з 22 жовтня».

Скільки компенсують за квартиру

Єдиної суми для всіх немає. Пенсійний фонд розраховує субсидію для кожного домогосподарства. За загальним правилом обов’язковий платіж становить 20% середньомісячного сукупного доходу родини.

Приклад розрахунку. Двоє переселенців мають сукупний дохід 30 тисяч гривень на місяць і винаймають квартиру за 12 тисяч. 20% доходу — це 6000 гривень. Різниця між вартістю оренди та обов’язковим платежем також становить 6000 гривень. Але це ще не означає, що родина отримає саме таку субсидію. Держава встановлює граничну вартість оренди, яку враховує для розрахунку. Вона залежить від населеного пункту, нормативної площі житла та спеціального коефіцієнта.

Базова вартість становить 208 гривень за квадратний метр. Соціальна норма — 13,65 кв. м на людину, але не менше ніж 35,22 кв. м на домогосподарство. При цьому не можна врахувати площу, більшу за фактичну площу орендованого житла. До базової вартості застосовують регіональний коефіцієнт.

Якщо родина платить 12 тисяч гривень, а державний норматив для її житла становить менше, субсидію рахуватимуть від нормативної суми. Різницю доведеться покривати власним коштом.

Для окремих малозабезпечених родин діє пільговий розрахунок. Якщо середньомісячний дохід на людину не перевищує двох прожиткових мінімумів і в родині є визначені постановою категорії осіб, обов’язковий платіж можуть зменшити.

Це стосується, зокрема, певних домогосподарств із пенсіонерами, людьми з інвалідністю, дітьми з тяжкими захворюваннями, дітьми-сиротами або трьома й більше дітьми.

Для розрахунку доходів враховують два квартали, що передують місяцю перед зверненням. Якщо подавати заяву в жовтні 2026 року, це січень-червень 2026 року. Тому людина, яка нещодавно втратила роботу, може зіткнутися з тим, що ПФУ врахує доходи за попередній період.

Попередньо оцінити можливий розмір допомоги можна через чат-бот «Юридичний порадник для ВПО». У меню слід обрати «Основні питання» — «Виплати / Пенсії» — «Субсидія на оренду» — «Калькулятори».

Результат калькулятора орієнтовний. Остаточну суму визначає Пенсійний фонд.

Чи можна отримувати субсидію разом із виплатами ВПО

За постановою Кабміну №332 допомога на проживання ВПО та субсидія на оренду одного й того самого домогосподарства одночасно не виплачуються. Тому родині, яка отримує щомісячні 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю, слід порівняти обидва варіанти.

Наприклад, двоє дорослих і дитина отримують загалом 7000 гривень допомоги на проживання. Якщо субсидія на оренду становитиме 5000 гривень, переходити на неї фінансово невигідно.

Відмовлятися від чинних виплат наперед не потрібно. Спочатку Пенсійний фонд перевіряє право на субсидію. Якщо воно підтверджене, отримувач має погодитися на тимчасове припинення допомоги на проживання.

Підписану згоду потрібно надати ПФУ протягом 14 робочих днів після отримання повідомлення. Якщо цього не зробити, субсидію на оренду не призначать.

Після припинення субсидії допомога на проживання не обов’язково відновиться сама собою. Право на неї залежатиме від чинних умов відповідної програми. Тому порівнювати слід не лише суму щомісячної підтримки, а й строки, на які її можуть призначити.

Натомість субсидію на оренду можна поєднувати зі звичайною житловою субсидією на комунальні послуги. Це дві різні виплати. Одна компенсує найм житла, інша — витрати на комуналку. Причому для житлової субсидії на комунальні послуги переселенцям у певних випадках узагалі не потрібен письмовий договір оренди. Про ці правила ми розповідали в матеріалі «Субсидії на зиму перерахують: що треба знати ВПО». А для субсидії саме на оренду письмовий договір обов’язковий.

Який договір оренди потрібен

Якщо квартира здається за усною домовленістю, оформити державну субсидію не вийде. Потрібен письмовий договір із власником житла або іншою особою, яка має законне право передавати його в найм.

Після змін 2025 року дозволено використовувати не лише урядовий зразок, а й раніше укладений договір у власній формі. Головне, щоб він містив необхідні відомості: дані сторін, адресу квартири, характеристики житла, розмір орендної плати, строк найму, права та обов’язки сторін й інші умови, визначені постановою №1225. Якщо договір оформлюють уперше, найпростіше скористатися примірною формою договору з додатка 1 до постанови №1225. Пенсійний фонд також опублікував зразок її заповнення.

Звичайний договір найму квартири можна укласти без нотаріуса, якщо закон не встановлює для конкретної угоди особливих вимог. Документ підписують особисто або через належно уповноважених представників. Передбачено також електронну форму з використанням електронних підписів. Перед підписанням варто перевірити документи на нерухомість та повноваження наймодавця.

Власник не хоче оформлювати договір: що робити

Це одна з головних перешкод для переселенців, які давно винаймають житло. Частина власників не бажає офіційно оформлювати оренду через податки. Інші просто не хочуть мати справу з державними установами.

Для таких наймодавців програма передбачає компенсацію частини податків із доходу від оренди. Якщо власник — звичайна фізична особа, оподаткування доходу від оренди передбачає 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Для ФОП діють правила відповідної системи оподаткування.

Проте власник не зобов’язаний отримувати державну компенсацію податків, щоб його орендар мав право на субсидію. Якщо наймодавець відмовляється від компенсації, орендар може самостійно подати паперову заяву та належно підписаний договір оренди. Для електронного оформлення передбачена участь обох сторін.

Якщо житло орендують у юридичної особи, наймач також подає документи самостійно. Податкову компенсацію такому власнику не призначають. Але відмова від компенсації не звільняє наймодавця від обов’язку сплачувати податки.

Пенсійний фонд щокварталу передає Державній податковій службі відомості про договори оренди, розмір плати та призначені виплати. Тому приховати від податкової оренду, за якою держава виплачує субсидію, не вийде.

Якщо власник категорично відмовляється навіть від письмового договору, оформити субсидію за такою орендою неможливо. І це одна з причин, чому програма фактично провалилася на старті. Дослідники назвали небажання власників офіційно оформлювати оренду однією з головних перешкод. Компенсація податків також не стала достатнім стимулом для орендодавців.

Як оформити субсидію на оренду житла

Основні документи — заява встановленої форми та договір найму. Також потрібні документи, які посвідчують особу, відомості про домогосподарство й банківські реквізити.

Більшість інформації Пенсійний фонд отримує через державні реєстри. Додаткові документи можуть знадобитися, якщо немає необхідних відомостей про склад родини, право розпоряджатися житлом, стан здоров’я або інші обставини, що впливають на право отримувати допомогу.

Документи можна подати:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

через вебпортал електронних послуг ПФУ або його мобільний застосунок;

через уповноважений банк, який приймає такі документи;

через Соціальний портал Мінсоцполітики — за наявності технічної можливості відповідної послуги.

Подання документів безоплатне.

Пенсійний фонд ухвалює рішення протягом 10 робочих днів після надходження необхідних документів та відомостей. Якщо в заяві виявлять помилки, на їх виправлення передбачено 30 календарних днів від подання документів. Якщо цей строк пропустити, доведеться подавати новий пакет.

Перевіряти рішення та повідомлення можна через особистий кабінет на порталі ПФУ. Після призначення гроші перераховують на банківський рахунок наймача. Власнику квартири він сплачує самостійно відповідно до договору.

Квитанції про банківські перекази або розписки щодо готівкових платежів краще зберігати. Під час перевірки Нацсоцслужба може вимагати підтвердження оплати житла.

Чому в субсидії можуть відмовити

Письмового договору та довідки ВПО недостатньо, якщо родина не відповідає майновим вимогам. Під час перевірки враховують, зокрема, депозити понад 100 тисяч гривень, окремі великі покупки й фінансові операції на суму понад 100 тисяч гривень, придбання порівняно нового автомобіля.

Для покупок та операцій зазвичай перевіряють три місяці до звернення, а також період отримання допомоги. Для транспортних засобів і певних категорій витрат передбачені винятки.

Відмовити або припинити виплати можуть і за інших обставин:

житло винаймають у близьких родичів, визначених урядовим порядком;

орендована квартира одночасно використовується для отримання несумісної компенсації за безоплатне розміщення ВПО;

родина має іншу нерухомість, яка не відповідає вимогам програми;

є визначена постановою заборгованість за аліментами;

за результатами розрахунку субсидія дорівнює нулю або має від’ємне значення.

Для працездатних людей без роботи також діють окремі вимоги. Якщо людина не працює та не має необхідної сплати ЄСВ, у визначених випадках потрібно зареєструватися в центрі зайнятості, знайти роботу або вжити інших передбачених законом заходів. На це може надаватися два місяці після призначення субсидії.

Водночас є винятки, зокрема для людей, які доглядають за дитиною до шести років включно, виховують трьох і більше дітей або здійснюють визначений законодавством догляд за особами, які цього потребують.

Тому відсутність роботи не завжди означає відмову. Пенсійний фонд має оцінити конкретні обставини домогосподарства.

Переїзд до іншої квартири: коли повідомляти Пенсійний фонд

Субсидія прив’язана до конкретного орендованого житла та договору. Тому після переїзду потрібно оновити відомості.

Новий закон №4924-IX встановлює загальний 30-денний строк повідомлення про зміну місця проживання ВПО. Водночас спеціальний порядок субсидії №1225 містить вимогу щодо оновлення адреси та подання відповідних документів до ПФУ протягом 10 робочих днів.

Оскільки уряд ще приводить процедури у відповідність до нового закону, для отримувачів субсидії безпечніше дотримуватися коротшого строку — 10 робочих днів. Якщо після призначення допомоги змінена адреса не буде належно підтверджена, виплати можуть припинити.

Повідомляти потрібно й про інші зміни, які впливають на право отримувати субсидію: розірвання договору, зміну складу домогосподарства, власника житла та інші обставини, передбачені порядком.

Фактичне проживання можуть перевіряти представники Нацсоцслужби. За постановою такі перевірки проводять не рідше одного разу на три місяці.

Якщо людина понад місяць фактично не проживає в орендованій квартирі, допомогу можуть припинити.

А якщо переселенець поїхав за кордон

Тут також діють різні правила для статусу ВПО та субсидії на оренду. Новий закон передбачає можливість зняття з обліку ВПО через тривале перебування за кордоном — понад 90 днів поспіль або 180 днів сукупно протягом року, з установленими винятками. Але для субсидії на оренду передбачені коротші строки.

За постановою №1225 про перебування за кордоном понад 30 календарних днів поспіль або понад 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду виплати потрібно повідомляти Пенсійний фонд.

Тому не варто орієнтуватися виключно на нові 90 або 180 днів, якщо ви вже отримуєте компенсацію оренди.

На який строк призначають допомогу

Субсидію призначають на шість місяців. Якщо родина й надалі відповідає умовам програми, Пенсійний фонд автоматично перевіряє право на продовження виплат на наступний шестимісячний період. Нову заяву лише через завершення перших шести місяців подавати не потрібно.

Але допомогу не можуть виплачувати довше строку договору найму або дії самої програми. За чинною постановою №1225 експериментальний проєкт розрахований на два роки. Він почав діяти 29 січня 2025 року, отже його строк спливає в січні 2027-го.

У серпні 2026 року Мінсоцполітики оприлюднило проєкт постанови щодо припинення експерименту. Проте станом на 29 жовтня це саме проєкт, а постанова №1225 залишається чинною. Тому говорити про вже ухвалене скасування субсидії підстав немає. Але й гарантувати її виплату після завершення строку експерименту поки неможливо.

Чи варто оформлювати субсидію зараз

Якщо родина не отримує допомогу на проживання ВПО, має невеликі доходи та офіційно орендує житло, перевірити своє право на компенсацію однозначно варто.

Для тих, хто вже отримує 2000 чи 3000 гривень, головне — спочатку з’ясувати можливий розмір нової допомоги. Не потрібно відмовлятися від однієї виплати лише тому, що інша на перший погляд здається більшою.

Перед зверненням достатньо виконати кілька дій: перевірити майнові обмеження, порахувати орієнтовну субсидію, порівняти її з нинішніми виплатами та переконатися, що договір оренди відповідає вимогам постанови.

Якщо власник житла погоджується на письмовий договір, документи можна подати вже зараз, але варто враховувати обмежений строк експериментальної програми та можливі подальші зміни урядових правил.

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