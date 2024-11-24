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ВІЙНА

На росії знищено систему ППО С-400 у Курській області

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії знищено систему ППО С-400 у Курській області

Сили оборони України завдали удару по позиціях російських ракетних військ у Курській області. Українські військові успішно знищили зенітний ракетний комплекс С-400 російських військ у Курській області на росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

📢 «У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф на території Курської області», – йдеться у повідомленні Генштабу.

За офіційною інформацією, вдалося влучити у радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.

📢 «Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил рф вів бойову роботу в режимі “земля-земля”, тобто уражаючи наземні нерухомі цілі», – додали в Генштабі.

На росії знищено систему ППО С-400 у Курській області

☝️ Також раніше стало відомо, що в Брянській області був атакований 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського озброєння (ГРАУ) Міноборони рф. У соціальних мережах опублікували відео вибухів на місці події. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про атаку.

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